Neo-Klasik Hareketinin İzlandalı Yıldızı Ólafur Arnalds

Ersin Kaşif

Bu hafta çok uzaklardan, İzlanda’dan ünlü bir isimle, Olafur Arnalds ile birlikteyiz. Geçtiğimiz yıl yayınladığı, çok beğenilen “re:member” albümünün ardından başladığı yoğun turne kapsamında 15 Mayıs’ta Türk sevenlerine Zorlu PSM’de benzersiz bir deneyim yaşatan İzlandalı müzisyen Olafur Arnalds, Peaceful Music çalma listesinin konuğu oluyor. Çalma listesinin yanında bir de kısa belgesel Apple Music üzerinden izlenebiliyor. Bu kısa belgeseli izlemek ve Peaceful Music çalma listesini dinlemek için işte adres;

Peaceful Music - https://apple.co/2JKW5pd

Peaceful Music Presents Ólafur Arnalds - https://apple.co/2VKZQ5a

Peaceful Music, dinlenmek ve huzur bulmak isteyenlerin tek adresi olacak bir çalma listesi. İşe giderken ya da bir sınava hazırlanırken, hatta belki bir yoga dersinde dinleyiciler, onlar için bu müzik türünün yenilikçi sanatçıları tarafından hazırlanmış yüksek kaliteli bir müzikal seçkiye ev sahipliği yapan bir yerde olduklarının bilincinde olacaklar. Dikkatli dinleyiciler için çağdaş, ambiyans müziği, chill out ve elektronik müziğin karışımı çok önemlidir ve Peaceful Music bu işi onlar için en iyi şekilde yapacak.

Neo-Klasik Hareketinin İzlandalı Yıldızı

2000’lerin ikinci yarısı itibariyle yükselerek dünyanın en büyük salonlarını hıncahınç dolduran neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süperstarı Ólafur Arnalds, Bafta ödüllü bir kompozitör, prodüktör ve multi-enstrümantalist. Klasik müzik enstrümantasyonunun post-rock, pop, caz ve elektronik müzik unsurlarıyla ortaklık kurduğu besteleriyle adeta sihirler yaratıyor ve söz konusu ister bir Chopin eseri olsun ister Destiny’s Child hiti, onun hünerli ellerine geçtiğinde melankolik işitsel diyarların kapıları aralanıyor.

Kariyerine ülkesindeki çeşitli metal gruplarında davul taburesine oturarak başlayan Arnalds’ın piyano ve yaylılara ağırlık veren klasik kompozisyonları çağdaş enstrümantal müziğin mabedi kabul edilen plak şirketi Erased Tapes tarafından hızla keşfedildi ve sanatçı ilk albümü Eulogy for Evolution’ı 2007’de yayınladı. Ertesi yıl nordik müziğin efsanevi grubu Sigur Rós ile turneye çıkan sanatçı, 2009’da electro-pop grubu Bloodgroup’un arkasındaki isim olan Janus Rasmussen ile hayata geçirdiği deneysel techno projesi Kiasmos ile müzikal paletine yepyeni zenginlikler kattı.

2013’te Mercury Classics aracılığıyla yayınlanan For now I am Winter albümündeki orkestral aranjmanları ve farklı müzikal dünyalar arasında kurduğu olağanüstü sıcak iletişimlerle ayakta alkışlanan Arnalds, aynı zamanda Arnór Dan’i de yanına alarak ses evrenine ilk kez vokali dahil etti.