Neler yaşandı?

Aygün Bahar ÖKMEN

Seçimin ardından seçim süresince yaşananları ve akılda en çok kalanları değerlendiren vatandaşlar, kaygılıydı. Müdahalenin boyutlarının ve kartların son denli açık oynanmasının endişe verici olduğunu dile getiren vatandaş, propaganda döneminde akıllarda kalacak tek şeyin müdahale olduğunu dile getirdi.

Vatandaş ne dedi?

Nezire İnce: “Müdahalenin şiddeti kaygı vericiydi”

Nezire İnce, “Seçim döneminde yaşanan müdahaleler, her zaman olan şeyler olduğu için bizi çok da etkilemedi. Ancak müdahalenin şiddeti kaygı vericiydi” ifadelerini kullandı. “Her zaman yapıldığını bilsek de hiç bu denli açık ve net şekilde olmadı korkutucuydu. Bize umut verense insanların buna bir tepki olarak sandığa gelmesi, daha doğru oyu vermesi ihtimali” şeklinde konuştu. “Sanırım bu dönemden akılda kalacak olan şey müdahalelerin bu denli açık yapılması olacaktır” dedi.

Turhan Şehsuvaroğlu: “Seçim döneminde müdahale konusunda çokça söylem üretilmesi bizi hırslandırdı”

Turhan Şehsuvaroğlu, “Ersin Tatar’ın kazanabilmesi ihtimali, seçim döneminde bizim için kaygı verici idi. Umudum ise Erhürman’ın kazanması” dedi. “Propaganda dönemi yalan dolanla geçti diye düşünüyorum. Akılda kalacak bir şey yoktu” ifadelerini kullandı. Şehsuvaroğlu, “Bundan sonra bizi, Kıbrıs meselesinde daha ileri götürecek adımların atılacağı yarınlar bekliyor” yorumunda bulundu. “Seçim döneminde müdahale konusunda çokça söylem üretilmesi bizi hırslandırdı. Tatar’a oy verecek olan bazı kesimlerin de bu sebeple vazgeçtiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yusuf Tekinay: “Müdahale alışılageldik bir durum bu aslında ama insanımız çabuk unutuyor”

Yusuf Tekinay, “Bize umut veren, ülkedeki insanların hala demokrasi ile alakalı ve ilgili olması. Kaygı veren ise; söylemeye bile gerek yok…” dedi. “Müdahale konusu her seçim öncesinde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu konuda çıkan haberler de bizi çok etkilemedi” şeklinde konuştu. “Alışılageldik bir durum bu aslında ama insanımız çabuk unutuyor. Geçmişe bakarsak, her dönem yaşanan problemler bunlar. Çok da büyütmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Mayifer Ölmezer: “Müdahale her zaman olan bir şeydi. Değişen bir şey olmadı”

Mayifer Ölmezer, “Seçim döneminde yaşanan hiçbir şeyin bana umut verdiğini söyleyemem. Propaganda dönemindense aklımda hiçbir şey kalmadı. Müdahale konusuna gelince, her zaman olan bir şeydi. Değişen bir şey olmadı” şeklinde konuştu.

Hasan Sadeli: “Müdahaleler herhangi bir konuda fikrimi değiştirmedi, bizi her anlamda daha kötü günlerin beklediğini düşünüyorum”

Hasan Sadeli, “Bende ne umut oldu ne de kaygı oldu bu seçim döneminde. Müdahaleler herhangi bir konuda fikrimi değiştirmedi, beni etkilemedi. Üzerimde hiçbir etkisi olmadı” dedi. “Siyasetle çok içli dışlı biri olduğum söylenemez. Yine de oyumu kullanmaya geldim ama kendi adıma bir etkisi olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu. “Bizi her anlamda daha kötü günlerin beklediğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.