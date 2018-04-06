Neler oluyor, kim bunlar?

Eğitim sektöründe ‘İlahiyat Koleji’ ile ilgili tartışmalar sürerken, geçtiğimiz gün Namık Kemal Lisesi önünde görülen ‘cüppeli ve sarıklı kişiler’ dün de Girne Maarif Anaokulu yakınlarında görüntülendi.

Öğrencilerle konuşan cüppeli ve sarıklı kişilerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı, tartışma büyüdü. Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatırken, konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirmek üzere içerisinde fotoğrafların ve bir takım bulguların yer aldığı dosya hazırladı.

Ayşe GÜLER

Eğitim sektöründe ‘İlahiyat Koleji’ ile ilgili tartışmalar sürerken, geçtiğimiz gün Namık Kemal Lisesi önünde görülen ‘cüppeli ve sarıklı kişiler’ dün de Girne Maarif Anaokulu yakınlarında görüntülendi.

Öğrencilerle konuşan cüppeli ve sarıklı kişilerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı, tartışma büyüdü.

Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatırken, konuyu Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirmek üzere içerisinde fotoğrafların ve bir takım bulguların yer aldığı dosya hazırladı.

Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mehmet Burhan, “Bu kişilerin sokaktan mı geçtikleri yoksa misyonerlik hizmeti mi verdikleri araştırılıyor” şeklinde konuşarak, “Konuyu hükümetin gündemine getireceğiz. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın ortak tavır alması gerekiyor.” dedi.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ise bu tür tartışmalardan son derece rahatsız olduklarını söyledi, kendilerini ilgilendiren bir durum olması halinde gereken inisiyatifi kullanacaklarını açıkladı.

Öte yandan Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi de okul sınırları içerisinde yaşanan hareketlilikten hem öğretmenler hem de öğrencilerin rahatsız olduğunu söyledi. “Mescitte Cuma günleri namaz kılınıyor, Perşembe günleri de zikir getiriyorlar.” diyen Şemi, Eğitim Bakanlığı ile de gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun Yağız ise söz konusu fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü ancak bu kişilerle öğrencilerinin herhangi bir temaslarının olmadığını, kendilerini görmediklerini de söyledi.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay: “Bizi ilgilendiren bir boyut varsa, gereken inisiyatifi kullanacağız”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay:

“Bizi ilgilendiren bir boyut varsa, gereken inisiyatifi kullanacağız”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, bu tür tartışmalardan son derece rahatsız olduklarını söyledi, söz konusu duruma yönelik kendilerini ilgilendiren bir boyut olması halinde gereken inisiyatifi kullanacaklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Atalay, şu ana kadar başkanlığa ulaşan herhangi bir şikayet ya da bilginin olmadığını da ifade etti.

Okul önlerinin Din İşleri Başkanlığı’nın yetki alanında olmadığını belirten Atalay, kurumla doğrudan ilgisi olmayan konularda soruşturma yapma yetkilerinin bulunmadığını da aktardı.

Atalay, “Suç unsuru oluşturan bir durum varsa, ilgili makamlar konuyu takip edecektir.” dedi.

Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mehmet Burhan:

“Soruşturma başlattık, dosya Bakanlar Kurulu’na sunulacak”

Eğitim Bakanlığı yetkilisi Mehmet Burhan, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kamuoyuna yansıyan olayla ilgili ortaya çıkan bulgular ve fotoğrafların yer aldığı dosyayı Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını belirten Burhan, “Konuyu hükümetin gündemine getireceğiz. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın ortak tavır alması gerekiyor.” dedi.

Burhan, ilk etapta söz konusu kişilerin okul sınırları içerisinde mi yoksa dışarısında mı görüldüğünün sorgulandığını belirterek, yapılan incelemede iki olayın da okulun dışında yaşandığını tespit ettiklerini söyledi.

Sosyal medyaya dün yansıyan ve Girne’de çekilen fotoğrafta yer alan çocukların Girne Maarif Anaokulu öğrencileri olmadıklarını tespit ettiklerini de söyleyen Burhan, “Bu kişilerin

sokaktan mı geçtikleri yoksa misyonerlik hizmeti mi verdikleri araştırılıyor.” şeklinde konuştu.

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi: “Hem öğretmenler, hem de öğrenciler rahatsız. Mescitte Cuma günleri namaz kılıyor, Perşembe günleri de zikir getiriyorlar.”

OKUL MÜDÜRLERİ NE DEDİ?

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi:

“Cuma günleri namaz kılınıyor, Perşembe günleri de zikir getiriyorlar”

Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi, okul sınırları içerisinde yaşanan hareketlilikten hem öğretmenler hem de öğrencilerin rahatsız olduğunu söyledi.

Şemi, daha önce türbe olarak kullanılan bölgenin mescit olarak kullanılmaya başlandığını, ibadet edildiğini ifade ederek, geliş ve gidişlerin arttığını da kaydetti.

“Mescitte Cuma günleri namaz kılınıyor, Perşembe günleri de zikir getiriyorlar.” diyen Şemi, Eğitim Bakanlığı ile de gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Şemi, “Kimsenin ibadetiyle ilgili sıkıntımız yok. Ancak 900 öğrencinin bulunduğu bir okulun bu kadar yakınında böyle bir şey olmasından rahatsızız.” dedi.

Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun Yağız: “Bu kişilerin öğrencilerle teması olmadı”

Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun Yağız:

“Temasımız olmadı, görmedik”

Girne Maarif Anaokulu Müdürü Coygun Yağız ise söz konusu fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü ancak bu kişilerle öğrencilerinin herhangi bir temaslarının olmadığını, kendilerini görmediklerini de söyledi.

Yağız, fotoğrafta yer alan çocukların ortaokul öğrencisi olduğunu, anaokulu öğrencisi olmadığını da belirtti.