Neler oluyor?

469 SUÇ, 358 GÖZALTI… YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığından elde ettiği verilere göre 1 Ocak ila 25 Aralık 2017 tarihleri arasında ‘adam öldürme’, ‘hırsızlık’ ve ‘kundaklama’ olaylarından 469 suç meydana gelirken, bu suçlardan 358 kişi gözaltına alındı. HIRSIZLIK PATLADI… Verilere göre en fazla ‘hırsızlık’ olayları yaşanıyor. 456 hırsızlık meydana gelirken, en fazla suç Lefkoşa’da işlendi. Hırsızlıktan 346 kişi tutuklandı 270 YABANCI SUÇLU… Hırsızlıkla ilgili suçluların uyruklarına bakıldığı zaman ise KKTC’li 132 kişi, TC’li 129 kişi, Nijeryalı 17 kişi, KKTC-TC’li 8 kişi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 1 kişi, üçüncü ülkelerden de 270 kişi hırsızlık suçu işledi. CİNAYET PATLAMASI… Cinayetlerdeki artış da dikkat çekti. 2017’nin 25 Aralık’ına kadar 6 tane ‘adam öldürme’ suçu kayıtlara geçerken, daha sonra 2 cinayet daha gündeme geldi. 2017’de 5’i kadın olmak üzere 8 cinayet işlendi. Bu cinayetlerde en fazla ‘bıçak’ kullanıldı SUÇLARDA İLK SIRADA LEFKOŞA… Suç türlerinin bölge dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla suç Lefkoşa’da, en az ise İskele’de işlendi. Lefkoşa’da 185; Girne’de 131; Mağusa’da 94; Güzelyurt’ta 36; İskele’de 23 olay yaşandı

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde olaysız gün geçmiyor, suç patlaması yaşanıyor. Suç patlaması resmi verilere de rakamsal anlamda yansıyor.

Yargıya taşınan meseleler nedeniyle mahkeme salonları suçlularla dolup taşarken, suç dosyaları da her geçen gün artıyor. Polisler güvenlik önlemleri almaya sürdürse de suçlular da suçlar da aramızda gezemeye devam ediyor.

YENİDÜZEN, 1 Ocak ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında meydana gelen suç türlerini mercek altına aldı.

Tüyler ürpertici olaylar

Yıl boyunca meydana gelen suç olaylarıyla birlikte, Aralık ayının son haftası dahi art arda yaşanan olaylar dikkat çekti. Sonuncusu 29 Aralık’ta meydana gelen öğrenci cinayetiyle, adam öldürme vakaları 8’e ulaştı. 27 Aralık’ta Ozanköy’de Nijeryalı bir şahsın evi 4 kişi tarafından basılarak, önce darp sonra da soygun işlendiği gerekçesiyle olay polise intikal etti. 30 Aralık’ta ise Lefkoşa’da yaşları 14 olan ikiz kız kardeşler ile cinsel münasebette bulunmaları yargıya taşındı. Geçtiğimiz hafta içinde Mağusa’da Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı iki araç yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

469 suç, 358 gözaltı

Ülkede yaşanan kriminal olaylar ürkütücü tabloyu bir kez daha ortaya koydu. YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığı'ndan elde ettiği verilere göre 1 Ocak ila 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 469 suç meydana gelirken, bu suçlardan dolayı 358 kişi tutuklandı. Bu suç türleri içerisinde ‘adam öldürme’, ‘hırsızlık’, ‘kundaklama’, suçları yer aldı. Raporda ‘tecavüz’ suçlarına ise yer verilmedi.

Verilere göre en fazla ‘hırsızlık’ olaylarının yaşandığı dikkat çekerken, cinayet suçlarında da artış görüldü.

Lefkoşa’da suç oranı arttı

Suç türlerinin bölge dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla suç Lefkoşa’da tespit edildi. Lefkoşa’yı ise 131 olay ile Girne ilçesi izledi. En az ise İskele’de olay yaşandı. Lefkoşa’da 185 olay ile 71 kişi, Girne’de 131 olay ile 126 kişi, Mağusa’da 94 olay ile 99 kişi, Güzelyurt’ta 36 olay ile 37 kişi ve İskele’de 23 olay nedeniyle 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

25 Aralık’a kadar 6, ay sonu itibariyle 8 cinayet

Polis raporlarına göre 2017’nin 25 Aralık’ına kadar 6 tane ‘adam öldürme’ suçu meydana geldi. Öte yandan polis verilerinin alındığı dönemde henüz kayıtlara geçmene 2 cinayet daha meydana geldi. 12 Aralık’ta Mağusa’da bir işletmeye yönelik yapılan kundaklama olayında ise binada bulunan bir şahıs yanarak can verdi. Polis tarafından ‘cinayet’ soruşturması başlatılmasına rağmen henüz kayıtlara yansıtılmadı. Ayrıca 29 Aralık’ta da Alsancak’ta başka bir cinayet işlenirken, bir yılda toplamda 8 cinayet işlenmiş oldu.

Cinayetlerde en fazla ‘bıçak’ kullanıldı

Bu yıl işlenen cinayetlerde ise en fazla ‘bıçak’ kullanıldığı dikkat çekti. İki cinayette ateşli silah, bir cinayette boğma ve 2 cinayette de yakıcı maddeyle ateşe vererek öldürme gerçekleşti. Meydana gelen cinayetlerin tümü erkekler tarafından işlenirken, 5’i kadın 8 kişi öldürüldü.

Cinayetleri işleyen zanlılardan 3’ü KKTC-TC uyruklu, 3’ü üçüncü ülke vatandaşı diğer zanlılar ise TC uyruklu olduğu görüldü.

Cinayetlerin meydana geldiği bölgelere bakıldığı zaman en fazla cinayet Mağusa’da işlendi. 2017 yılı içerisinde Mağusa’da 4 cinayet işlenirken, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde de 2’şer cinayet meydana geldi.

Hırsızlık patlaması yaşandı

Soygun olayları başta olmak üzere ülkede meydana gelen hırsızlık suçları yine azımsanamayacak boyuta ulaştı. Polis verilerine göre 1 Ocak- 25 Aralık 2017 dönemlerde 456 hırsızlık olayı meydana gelirken, 346 kişi bu suçtan dolayı gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarının en fazla yaşandığı yer Lefkoşa oldu. 12 ayda Lefkoşa’da 181 hırsızlık olayı yaşanırken, Girne 129 hırsızlık olayıyla ikinci sıraya yerleşti. Girne’yi 90 ayrı hırsızlık olayı ile Mağusa takip ederken, Güzelyurt’ta 35 olay, İskele’de ise 21 hırsızlık olayı meydana geldi.

En fazla hırsızlık Lefkoşa’da

Ülke genelinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak ise 25 Aralık’a kadar toplamda 346 kişi tutuklandı. En fazla hırsızlık olayı Lefkoşa’da meydana gelmesine rağmen en fazla suçlu Girne’de tespit edildi. Zanlı sayısına bakıldığı zaman Girne’de 124; Mağusa’da 95; Lefkoşa’da 66; Güzelyurt’ta 36 ve İskele’de de 25 kişi tutuklandı. Hırsızlık olayıyla ilgili olarak en fazla KKTC ve TC uyruklu kişilerin tutuklandığı görülürken, Nijerya uyruklu kişilerin de çoğunlukta olduğu dikkat çekti.

Hırsızlıktan 346 kişi

Suçluların uyruklarına bakıldığı zaman ise KKTC’li 132 kişi; TC’li 129 kişi; KKTC-TC’li 8 kişi, Kıbrıs’ın güneyinde de 1 kişi tespit edilirken, 270 kişi ise üçüncü ülke vatandaşları yer aldı.

Ülkede hırsızlık suçlarından yakalanan üçüncü ülke vatandaşları ve sayıları şöyle: Nijeryalı 17 kişi, Gürcistan, Filistin, Gine, Ürdün, İsrail, Filipinler, İran, Suudi Arabistan, Polonya, Mısır’dan 1’er kişi; Tacekistan, Ukrayna, Libnan, Fas, Amerika, Bulgaristan’dan 2’şer kişi; Rusya, Suriye, Bangladeş, Pakistan’dan 4’er kişi; Türkmenistan, Zimbave, İngiltere’den 6’şar kişi ve Azerbaycan’dan 3 kişi tespit edildi.

7 kundaklama!

Ülkede yoğun olarak yaşanan olaylar içerisinde kundaklama suçları da dikkat çekti. Polis verilerine göre 12 ayda 7 kundaklama olayı meydana gelirken, 5 kişi hakkında bu olaylarla ilgili yasal işlem yapıldı. En fazla Lefkoşa ve İskele’de gerçekleşen kundaklama olayları, diğer ilçelerde aynı oranda yaşandı. İskele’de 2 kundaklama olayında 2 kişi, Lefkoşa’daki 2 kundaklama olayında 1 kişi, Girne ve Mağusa’da 1’er kundaklama olaylarında 1’er kişi tespit edildi. Güzelyurt’taki kundaklama olayında ve Lefkoşa’daki 1 kundaklama olayı da meçhul kaldı.