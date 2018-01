NELER NELER OLACAK

Yeni bir yıl başladı. Her yeni başlangıç gibi 2018 de umutlarla geldi.

Herkesin bireysel beklentileri var hayattan. İş, eğitim, kariyer, özel hayatta mutluluk, illa ki sağlık...

Bir de ortak beklentiler var, herkesi, hepimizi ilgilendiren. Toplumsal sorunların çözümü gibi...

Mesela trafik kazasıyla girdik yeni yıla. İki insan daha öldü yollarda. Her sene onlarca eve ateş düşüyor trafikte ve bir türlü önüne geçilemiyor bunun.

Acı ama ne yazık ki gerçek şu ki, 2018'de de bu tablo değişmeyecek gibi görünüyor. Çünkü trafik ve yol güvenliği için doğru adımlar atılmıyor!

Soru şu: Yeni yılda trafik için bilimsel akla uygun işleri yapmaya başlayacak mıyız, yoksa 'kader' deyip her kaza sonrası ezberden mi gideceğiz?

* * *

Hayatın her alanı 'dokunma' ve 'dokuma' bekliyor. Bu küçük ada-yarısında bize 'dokunan'lar ve bizi 'dokuyan'lar var gerçi.

Mesela bir 'üst akıl' sürekli maneviyatımıza 'dokunuyor'. Hangi akla hizmet olduğu belli bunun tabii: Bilimsel olmayan akla!..

Bir 'tezgah' kuruldu, sürekli 'dokuma' faaliyeti içindeler.

Hedef kitle günden güne genişliyor üstelik. Oluk oluk akıtılan paralarla, toplumun kalıbı dökülüyor.

Soru şu: 2018'de toplumun yapısına dönük bu açık meydan okumaya topyekûn ses çıkaracak mıyız, yoksa gittikçe kendimize yabancılaşmayı kabullenecek miyiz?

* * *

Yenilenen yılda toplumun en geniş kesimlerinin ekonomi pastasındaki payı ne olacak acaba?

Malum, ücretler reel anlamda dibe vurdu. Üretimden koparılmış, ekonomik enstrümandan yoksun, Ankara'ya borularla bağımlı KKTC'de mevcut anlayış devam edecekse, 2018 hiç de hoş gelmedi demektir.

Zira mevcut ekonomi yönetimiyle asgari ücret daha da değersizleşecek, ortalama insanın yaşam kalitesi gerilemeye devam edecek, rantı yüksek -ve fakat toplumsal zararı da büyük- birkaç sektör dışında gelişim olmayacak, gençler iş bulamayacak, bulanlar geçinemeyecek, banka ve tefecilerin 'alacak' bilançoları şiştikçe şişecek ve bunların doğal sonucu olarak daha fazla suç işlenecek...

Soru şu: Bu vahşi, ithal ve ezberletilmiş ekonomi anlayışını terk edecek gücü damarlarımızdaki 'asil' kanda bulacak mıyız, yoksa doğayı katleden betonlaşmaya, karanlık para cenneti olmaya, kelle sayısını artırmayı 'kalkınma' sanmaya devam mı edeceğiz?

* * *

2018'de neler neler olmaz ki!

İnanmakla başlayacak her şey.

Bu davet size!..