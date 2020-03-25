Nefret söylemi ve insan kaçakçılığı artık suç

Nefret söylemi ve insan kaçakçılığıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Meclis'in 9 Mart'taki toplantısında oy birliğiyle onaylanan Ceza (Değişiklik) Yasası, Cumhurbaşkanı'nca da onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe’nin hazırladığı öneriyle, yasaya insan kaçakçılığı ve insan ticareti suçları da eklendi.

Yasayla ayrıca “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi”ne de cezalar getirildi.