DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, yazlık evine hırsız girdiğini doğruladı, bu haberle ilgili yapılan bazı yorumlara sitem etti.

“Vicdanım rahat bir şekilde bu ülkenin insanına olan inancımı kıramayacaksınız... Bugün şu veya bu nedenle bu inanılmaz yorumları yapanlar gerçekle buluşacaklar ve o gün utanacaklardır” diyen Denktaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler şöyle:

“Bugün yazlık olarak kullandığımız eve hırsız girdiği haberiyle uyandık. Üzüldüm elbette ama cana zarar gelmesin diyerek verilen zararı tamir etmeye başladık. İstemediğim halde haber bir şekilde haber sitelerine yayıldı..arayarak geçmiş oksun mesajlarını ileten dostlara teşekkür ederim..Ama haber sitelerinin altına saçma salak yorumlar atan, kimisi sahte hesap kimisi gerçek hesap, kişilerin yazdıklarını okudukça KAHROLDUM.

Bu insanlar Kıbrıslı Türk olamaz. Bu insanlar parçası olduğum bu halkı temsil edemez. Hangisine ne kötülüğüm oldu söylesinler... Hangi hırsızlığımı yakalamışlar suç duyurusunda bulunsunlar... Böylesi bir olayda dahi nefret kusmalarına neden olan suçumu söylesinler... VE BİLSİN BU SAÇMA SALAK YORUMLARI YAPANLAR VE YAPTIRTANLAR... Vicdanım rahat bir şekilde bu ülkenin insanına olan inancımı kıramayacaksınız... Bugün şu veya bu nedenle bu inanılmaz yorumları yapanlar gerçekle buluşacaklar ve o gün utanacaklardır”.