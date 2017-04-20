Nefeslere Nefes oldular

YENİDÜZEN Spor Servisi

Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Nefes Demirpençe’ye bağışlanacak olan “Nefeslere Bir Nefes’te Biz Olalım” organizasyonu dün Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Organizasyon çerçevesinde Türkiye’nin şöhretler karması ile Gönyeli Masterleri farkındalık maçı oynadı. Karşılaşma öncesinde her iki takım da seremoniye ellerinde “Çocuklar Mutlu Olmadıkça Yeryüzündeki Tüm Güzellikler Bizim Olsa Neye Yarar” pankartı ile çıktı.

Buray şarkıları ile renk kattı

Karşılaşma öncesinde Yenicami ile Doğan Türk Birliği’nin U14 takımları karşı karşıya geldi. Maskotların takım formaları giyerek renk kattığı etkinlikte son zamanlarda Türkiye müzik piyasasında önemli bir çıkış yakalayan Buray şarkıları ile tribünlere gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Bir döneme damga vuran isimler yer aldı

Kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği karşılaşmada Türkiye’de bir döneme damga vuran oyuncular Türkiye Şöhretler Karması’nda yer aldı. Kadroda Orkun Uşak, Evren Turhan, Mehmet Yılmaz, Mustafa Kocabey, Kubilay Erel, Hami Mandıralı, Erkan Engin, Cafer Aydın, Orhan Kaynak, Tugay Kerimoğlu, Emre Aşık, Zafer Tüzün, Ömer Hacısalihoğlu, Ali Eren Beşerler, Kerem İnan, Yavuz Kutlu ve Erhan Türk yer aldı. Takımın teknik direktörlüğünü Giray Bulak yaptı.

Gönyeli Masterleri takım

Gönyeli Masterleri takımda ise ülkemizde bir döneme damga vuran isimler sahadaydı. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de forma giydiği takımda Özerk Göçmen, Halil Deniz, Mehmet Piro, Mustafa Kocaoğlu, Özgür Tezkan, Ahmet Tilki, İbrahim Birinci, Hüseyin Amcaoğlu, Tarık Tilki, Ali Kanlı, Ali Burhan, Yusuf Hacı, Selçuk Nazlı, Emre Hacı, Mehmet Bataryacı, Okan Atav, Mustafa Piro, İsmail Sineli, Mustafa Erkan Tuncel, Mehmet Ali Çavuşoğlu, Selçuk Amcaoğlu yer alırken teknik direktörlük görevini Mustafa Gençay üstlendi. Karşılaşmayı Savaş Tilki, Tansel Esengil, Erdoğan Kaba ve Mustafa Cimcik dörtlüsü yönetti.

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