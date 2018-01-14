Nefes kesen maç YDÜ’nün: 85-81

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci yarısının ilk hafta maçında Botaş Spor ile evinde karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 85-81 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde 14. haftada 13. galibiyetini aldı. Botaş Spor da 8 galibiyette kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot, Kyla McBride, Quanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender, Cansu Köksal beşiyle başladı. Maçta periyotlar 20-23, 49-45, 69-65 ve 85-81 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çembere yaptığı penetrelerle etkili olan Courtney Vandersloot 22 sayıyla en skorer isim oldu. Kayla McBride’da 13 ribaunt ile üstünlük sağladı.

Öne çıkanlar

Yakın Doğu Üniversitesinde; Courtney Vandersloot 22 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Kayla McBride 17 sayı 13 ribaunt 7 asist, Quanitra Hollingsvorth 13 sayı, 4 ribaunt, Jantel Lavender 14 sayı, 7 ribaunt, Sandrine Gruda 6 sayı, Olcay Çakır 6 sayı, Bahar Çağlar 4 sayı, 5 ribaunt ile oynadı

Botaş Spor’da; Kiah Stokes 16 sayı, 12 ribaunt, Frida Eldebrink 13 sayı, Chealsea Grey 14 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “İçeride oynayarak kazandık mutluyuz”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zor maçlardan birini kendi sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Botaş Spor Kulübü’nü verdiği mücadeleden dolayı kutlayan Kalaycıoğlu, “Öncelikle Kiah Stokes tek başına uzunlarımızı faul problemine sokarak dengemizi bozdu. Botaş’ı kutluyorum, bize karşı başa baş oynadılar. En zor maçımızda kendi sahamızda kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda 45 sayı yedik ikinci yarı 36, yüksek tempolu maçlar oynuyoruz oyuncular yorgun. Tercihimiz içerden oynamak oldu. İçeride oynayarak kazandık, kuvvetli kaldık. Kıbrıs Türk halkının desteğine de teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kendi sahamızda maçlarımızı oynama şansına sahip oluruz. Bu hafta Euroleaugede Polonya deplasmanına gideceğiz, ardından Mersin deplasmanı var. Oyuncularımıza sağlık sıhhat diliyorum. İnşallah bu başarımızı sezon sonuna kadar götürürüz.

Vandersloot: “Takımımla gurur duyuyorum…”

Maç sonrası görüşlerine başvurulan Courtney Vandersloot da, “Öncelikle Botaş’ı tebrik ederim. Bze karşı iyi mücadele ettiler ancak biz de önemli dakikalarda kritik anlarda çok önemli bir mücadele örneği gösterdik. Bu tür maçlara hazırlıklı olmalıyız. Takımımla gurur duyuyorum. Euroleaguede de lideriz. Hedefimiz play off’lar ve final four. İyi bir ekip ve kadromuz var. Maçlara karşı üstesinden gelmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.