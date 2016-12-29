Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için işten çıkarılan CAS çalışanları 9 gündür Meclis önünde mücadele veriyor, hiçbir yetkili, hiçbir makam açıklama yapmıyor, duruma duyarlılık göstermiyor… 1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri ise yürek burkuyor.

Didem Menteş

3 yıldır havacılık işiyle uğraşan, 4 ay önce de CAS’ta çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Necattin Köse de işsiz kalan çalışanlar arasında. Sırf eyleme katıldığı, sendikalı olmak istediği için işten çıkarıldı. İşini çok severek yaptığını anlatıyor… İşinden uzak kalmaktan üzüntülü… İki yıldır evli Necattin Köse… 1830 TL maaşla evini geçindirmeye çalışıyor. “Eşim çalışmasa borç batağına gireceğiz” diyor… Ailesinin desteğiyle ayakta duruyor. Eşiyle birlikte hayalleri olduğunu, şimdi o hayallerin yarım kaldığını anlatıyor. “Yeni yıla girerken, eşimle belli başlı planlarımız vardı ama şimdi işim olmadığı için planlarımızı iptal ettik” diye hüzünle anlatıyor…