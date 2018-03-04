Necat British’te öğrenciler kitaplar ve yazarlarla buluştu

Necat British Kolej’de 1 Mart Dünya Kitap Günü nedeniyle iki gün boyunca etkinlikler düzenlendi, öğrenciler kitaplarla ve yazarlarla buluştu.

Okuldan verilen bilgiye göre, 1 Mart Dünya Kitap Günü, Necat British Kolej’de iki gün boyunca büyük bir katılımla kutlandı. 8 kitabevi ve 2 yazarın konuk olduğu ilki düzenlenen etkinlik ve imza günü katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, çocukların yaratıcı kostümleri günlerini renklendiren en güzel dokunuş oldu.

Çocuk kitapları yazarı Derya Atamer’le yapılan yaratıcı yazım atölyesi de küçük kalemleri şekillendiren önemli bir etkinlikti. Yazar Derya Atamer çocukların işlenmemiş birer değer olduğunu, doğru eğitimle kendilerini daha özgür ifade edebileceklerini söyledi. Yapılan atölye çalışmasından çocukların çok keyif aldıklarını ve sonuçları görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Pedagog Ayşen Oy da öğrencilerle birlikte çok güzel ve özel saatler geçirdi. Çocuk gelişiminde etkili kitaplarıyla önemli bir yer edinen Ayşen Oy, kitaplarında yer verdiği pedagojik gelişimi destekleyen konuları okul öncesi ve anaokulu öğrencileriyle birebir tartışma ve paylaşma şansı buldu. Art arda kalkan parmaklar ve sorular sonrasında paylaşımlar çocukların belleklerinde çok özel izler bıraktı.