Near East Bank konut kredisi faiz oranını düşürdü

Avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Near East Bank, Konut Kredi faiz oranını düşürerek tüketiciye hayallerini gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda sağlayabilmek için ekonominin değişen koşullarını yakından takip eden Near East Bank, geçtiğimiz aylarda piyasadaki yüksek faizli kredilerden sonra piyasanın durgunlaşması ve alım gücünün düşmesini fırsata çevirerek Konut Kredisi’nin faiz oranını aylık %0,99’a indirerek müşterilerinin hayalindeki eve kavuşmasının önünü açtı.

Near East Bank’ın geniş ürün yelpazesi ve uygun ödeme seçenekleri ile halkın her alanda olduğu gibi konut finansman ihtiyacında da yanında. Near East Bank, Konut Kredisi’nde müşterilerin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları oluşturarak 12 aydan 120 aya kadar aynı faiz oranı ile müşterilerin ev hayalini gerçekleştiriyor.

KKTC’deki en büyük kuruluşun bir parçası olan Near East Bank olarak müşteri memnuniyetinin yanı sıra ülke ekonomisini de desteklemeyi prensip haline getirdiklerini dile getiren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Konut Kredisi dışında İhtiyaç Kredisi ve Araç Kredisi’nin de faiz oranlarını düşürerek müşterilerin yüzünü güldürmeyi başardıklarını söyledi. Ilerleyen dönemlerde de müşterilerine avantajlı ürünler sunmayı hedeflediklerini belirten Haskasap, 2020 yılında da Pazarlama Birimi’nin aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına rekabetçi fiyatlamalar ile cevap veren Near East Bank, İhtiyaç Kredisi Araç Kredisi ve Konut Kredisi için ön başvuruyu www.neareastbank.com web adresinden, www.facebook.com/NearEastBank facebook adresinde bulunan kredi aplikasyonu veya en yakın Near East Bank şubelerinden hızlı bir şekilde almak olanaklı.