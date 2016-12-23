Near East Bank çalışanları yeni yılı kutladı

Near East Bank yeni yılı coşku ve heyecanla karşıladı.

Port Cratos Otel’de yer alan üst düzey yönetim ve personelin eşleriyle birlikte katıldığı özel gecede Near East Bank’a 20 – 15 ve 10 yıl hizmet verenler anı plaketi ile onurlandırıldı. Gecede performans değerlendirmesinde öne çıkan gişe, operasyon görevlisi, bireysel müşteri hizmetleri temsilcisi, ticari müşteri hizmetleri temsilcisi, karma müşteri hizmetleri temsilcisi, şube ve şube müdürüne de Genel Müdür Selami Kaçamak, Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap Dinç Erkman ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından armağanlar takdim edildi.

Genel Müdür Selami Kaçamak gecenin anlamını içeren konuşmasında başarılı bir yılı geride bırakırken yüksek verimlilikte çalışmayı ilke edinerek bankanın istikrarlı büyümesine katkı koyan her bir personele yönetim adına içtenlikle teşekkür etti.

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen, İnci Moreket ve Full Band orkestra elemanları ile birlikte coşku kattığı gece geleneksel piyango çekilişi ile noktalandı.