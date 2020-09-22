Nea Salamina'da 8 vaka daha

Kıbrıs'ın güneyinde Nea Salamina futbol takımında 10 isimde saptanan Covid-19 pozitif vakasından sonra temaslılar üzerinde yapılan takipte, 8 vaka daha belirlendi.

Böylece, futbolcu, personel ve yöneticilerde toplam vaka sayısı 18 oldu.

Nea Salamina'yı izleyen özel bir laboratuvar tarafından Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve izleme kapsamında yapılan incelemeye paralel olarak 8 yeni coronavirüs vakası tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan sekiz kişiden altısı önceden rapor edilmişti.