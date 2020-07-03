CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman,Ercan Havaalanı'na bugün iniş yapan son uçaktaki yolcuların PCR testlerinin yapılıp, sonuçları çıkmadan, karantinaya alınmaksızın serbest bırakılıp, bırakılmadıklarını sordu, hükümete " Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? " diyerek sert çıktı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle: Hükümete açıkça soruyorum: Aşağıdaki (yalnızca otel müşterileriyle ilgili ve uygulanması yeterince sıkıntılı olan) kararınızı dahi değiştirmeden, son gelen uçaktan inen yolcuların hepsinin testleri yapıldıktan sonra karantinaya alınmaksızın serbest bırakıldıkları doğru mu? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?