Ne yapıyoruz böyle?

“Hangisini tercih ederdiniz?

Erhürman’ın seçimi kazanmasını mı yoksa Kıbrıs’a çözüm gelmesini mi?”

Böyle bir soru olmaz da!

İllaki olsa Erhürman sempatizanları “çözüm”ü seçerlerdi.

Erhürman’ın yerine Akıncı’yı koyunuz, sonuç yine değişmezdi.



* * *

“Hangisini tercih ederdiniz?

Tatar’ın seçim kazanmasını mı yoksa Kıbrıs’a çözüm gelmesini mi” diye sorsanız eğer, Tatar sempatizanlarına…

İlk seçeneğe oy verirlerdi, eminim…



* * *

Erhürman ya da CTP’yi yerdiği zaman Akıncı’ya destek verdiğini sanıyor kimileri… Kimileri de Akıncı’yı eleştirince Erhürman’ı daha çok sevdiğini… Soldan sola eleştiri devrimci bir eylem hissiyle yükseliyor.



* * *

Akıncı ya da Erhürman “rakip” değildir. Bir “sağ sol cepheleşme” isteniyorsa eğer…Buna en çok “ayrılıkçılar” sevinir. Birbirlerine “buyur, sen yarış” demelerini de beklemem o yüzden... Tam da bu olur “cepheleşme”nin tarifi! Önceki seçimleri düşününüz lütfen...



* * *

Kıbrıs’ın federal geleceği ile Kıbrıs’ta kalıcı bölünme arasında bir yarış başlıyor.

“Birlikte”ye karşılık “ayrı ayrı” diyenler yarışta olacak.

Kıbrıs kimliğiyle dünyaya açılmak ve vilayetleşme arasında bir seçim yapılacak.

O nedenle…

Akıncı ya da Erhürman ‘yan yana’ olacak bu yarışta, karşı karşıya değil…

* * *

Akıncı’ya karşı Erhürman’ı…

Ya da Erhrüman’a karşı Akıncı’yı kışkırtanlar…

Aslında niyetleri böyle olmasa dahi bu sonucu yaratanlar…

Hem tabanları uzaklaştırıyor birbirinden…

Hem de gerçekten hiç istenmeyen bir ayrışmayı yeşertiyor.

Bu seçimin “iki turlu” olduğu unutuluyor…

Barış sürecinin seçimle sınırlı olmadığı unutuluyor…

Ve gün gele aynı meydanda buluşacağı unutuluyor, barış sevdalılarının…



* * *

“Özersay Projesi” çöktü derin devletin...

Şimdi…

“Tatar Projesi” çalışılıyor.

Önemli güçler işbirliği yapıyor.

Çok yakında yeni anketler açıklanacak ve seçim yarışının aslında “Tatar ile Akıncı” arasında olduğu söylenecek.

Seçim tasarımı “olmak ya da olmamak” üzerine taşınacak.

“Ölüm kalım” anlatılacak.

“Ana yavru” denecek.



* * *

Kıbrıs’ın haysiyetli geleceği, umudu, özgürlüğü ve çözümü için çok daha duyarlı olmalıyız.

Aynı yolu yürüyen insanlar, birbirlerini bıçaklamaktan vazgeçsinler önce!

Birlikte kanıyoruz.

Olağanüstü bir “güçler buluşması” var, bu yurdun kalıcı bölünmesi için…

Öyle böyle değil…

Hem “kirli” hem de “yüzsüz” bir siyaset var.

Yeniden söylüyorum…

Ne Akıncı’nın rakibidir Erhürman ne de Akıncı CTP’nin…

Tam da bunu istiyor birileri, yükselmek için!

Tam da bunu…



* * *

Şimdi sormak istiyorum yeniden...

“Çözümün mü kazanmasını istersiniz yoksa kendi adayınızın mı?”











