“Ne oluyor, açıklasınlar”

Fehime ALASYA

Planın son halinden haberdar olmadığı için sitem eden İskeleliler ve Mağusalılar, Hükümet ortakları UBP ve HP’nin bu konudaki ‘uyuşmazlığından’ da tedirgin…

Bölgelilerin önemli bir kısmı, imar planında yaşanan süreci ve gelinen aşamada konunun hala netlik kazanmamasını ‘rant çevreleri uğruna çıkar ilişkisi anlaşmazlığı’ olarak değerlendiriyor.

Trafik sorunu ve su baskınlarından bezdiğini belirten Mağusalılar, bir an önce bunun önüne geçilmesi için imar planı konusunda vakit kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Birçok İskeleli ise hükümetteki anlaşmazlık neticesinde imar planının henüz açıklanmadığı ve hatta onaylanmadığını savunuyor.

En büyük korkusu betonlaşarak Girne bölgesine benzemek olduğunu anlatan kimi İskele sakinleri, yüksek katlı binaları işaret ederek bunun için geç kalındığını anlattı.

Bölgenin ölçülü ve doğal güzelliklerini koruyarak bir kalkınmaya ihtiyacı olduğunu anlatan vatandaş, planın kapsam ve içeriğine dair halka detaylı bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar imar planı konusunda en büyük söz sahibinin bölgeli halk ve onu temsilen belediye başkanları olması gerektiğini belirterek, sürecin bu şekilde işlemediğine değindi.

“Fikir birliği doğrultusunda imzalanmalı…”

Yüksek katlı binalar, çarpık yapılaşma ve buna bağlı olarak şehirdeki trafiğin çekilmez hal aldığını ifade eden Mağusa sakinleri, imar planının hala netlik kazamayışına tepkili…

İlgili kesimlerin fikir birliği doğrultusunda bu planın imzalanmasının önemine değinen Mağusa vatandaşları, yaşadıklarını anlatarak önlem alınmasını istedi.

MAĞUSALI TEDİRGİN… ‘Doku bozuldu’

Temel Kıngır: “Son beş yıl içinde Mağusa çok bozuldu”

"Verilen projeler yanlış. Yüksek kat sayıları şehirlerin dokusunu bozdu. Son beş yıl içinde Mağusa çok bozuldu. Bunu nasıl düzeltebiliriz ona bakmalıyız. Şimdi bölgede gökdelenler oldu. Şehrin altyapısı da bunu kaldırmıyor. Bu durumun bir an önce düzelmesi gerek. Hangi parti isterse olsun, şu ülkemize refah getirmeli."

Hüda Hüdakam: “Neden sürüncemede kaldı anlamıyoruz”

"Bu kadar yapılaşma ülkemize göre hudutları aşmış bir yapılaşmadır. Muhakkak sınırlı olmalı. Özellikle Mağusa'da son yıllarda çok ama çok aşırı yüksek katlar oldu. Bunlar çok plansız, alt yapısı, yolu, elektriği hiçbir şeyleri yok. Mağusa bölgesinde trafik de altüst oldu. Olumlu ya da olumsuz bir neticeye gidilmeli. Neden sürüncemede kaldı anlamıyoruz. Bu hangi parti isterse olsun, sivil toplum örgütleri, şehir planlamacıları ilgili kesimler bunu uygun gördüyse, fikir birliği varsa bir an önce imzalanmalı."

Yarem Bilgiç: “Daha düzenli bir şehir için hiç gecikmeden uygulamaya gidilmeli”

“Yüksek katlı binaları çok sağlıksız buluyorum. Yollarımız yok, sokaklarımız trafikten geçilmiyor. Altyapılarımız yetersiz, bu plan, daha düzenli bir şehir için hiç gecikmeden uygulamaya gidilmeli. Trafik, su baskınlar Mağusa’yı bezdirdi.”

Koray Özkılıç: “Bu yaşananlar, bu tartışmalar sadece belli çevrelerin çıkarı uğruna yapılıyor”

“Acil imar planı çıkması gerek. Bu yaşananlar, bu tartışmalar sadece belli çevrelerin çıkarı uğruna yapılıyor. Bunlar iki partinin çıkar uruna rant çekişmesidir diye düşünüyorum. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Ama biran önce çözülmesi gerek. Yollarımız yok, altyapı yetersiz hal böyle iken daha fazla yüksek katlar çok yanlış…”

Mustafa Karabasan: “Başbakan henüz onaylandı denen imar planını açıklamadı. Onaylandı deniliyor ama hani?”

"Binalar yapılır iş yerimizi su basar, gece yarısı gelip kürekle su boşaltıyoruz. Başbakan henüz onaylandı denen imar planını açıklamadı. Onaylandı deniliyor ama hani? Detaylarını bilmiyoruz. Umarım şimdiki durumundan daha kötüye giden bir Mağusa yaratmazlar. Bu plansız çarpık yapılaşmanın önüne geçerler."

Hayati Karabasan: “Bunlar ortada iken imar planının geçirilmesi ve şehrimizin düzgün bir yapıyla gelişmesi gerek”

"Önce altyapı şart, ardından yüksek binalar yapılacaksa yapılır. Ama bizde her şey plansız, böyle olunca vatandaş zarar görür. Düzgün altyapı şart. Yağmur yaptı mı su gidecek yer bulmuyor. 2020 yılına girdik ama bu hal hala böyle. Şehirde ağaç yok, toprak kalmadı. Boş arsalar bile binalarla döşeniyor. Bunlar ortada iken imar planının geçirilmesi ve şehrimizin düzgün bir yapıyla gelişmesi gerek.”

Birol Tunçeli: “Hükümetteki iki parti arasında çelişki var o yüzden konu hala netleşmedi”

“Bir plan yapıldı ama şirketler yüksek katlı projelerini onaylattı bile. Bu nedenle biraz geç kalındı gibi... Hükümetteki iki parti arasında çelişki var o yüzden konu hala netleşmedi. Maalesef bazı şeyleri kaçırdık. Keşke daha önceden yapılsaydı. Mağusa son yıllarda çok fazla trafik çilesi çekiyor. Belediye bu bağlamda yetersiz kalıyor. Mağusa eskiden çok iyi durumdaydı ama giderek kötüye doğru gidiyor."

Ayşe Taşkın: “Bir an önce imar planı konusunun netlik kazanması gerekiyor, şehirde toprak kalmadı”

"Yüksek katlarla ilgili bölgemiz zaten sıkıntılı. Yol, alt yapı yetersiz. Yüksek katlı binaların çevre düzenlemesi yok. Adeta şehide toprak kalmadı. Bu yüzden sel baskınları oluyor. Tüm bunların önüne geçilmesi gerek, bir an önce imar planı konusunun netlik kazanması gerekiyor. Yetkilileri bu bağlamda göreve davet ediyoruz."

İSKELE BÖLGESİ DURUM BİR AN ÖNCE NETLEŞSİN İSTİYOR…

Avukat Hanife Demir: “Hükümetteki iki parti arasında çelişki olduğu görülüyor, uyuşmazlık hissediliyor”

"Aldığımız bilgilere göre üzerinde hassasiyetle durduğumuz alanlara özel çalışmalar neticesinde uzlaşmaya varılmış. Yasal olarak imar palanı eski şekliyle hala yürürlükte. Kamu menfaati tatmin edilmiş gibi görünüyor. Halkın hassas olduğu konular dikkate alındı. Ama son hali henüz yayınlanmadı. Bu konuda çalışmalarıyla en profesyonel davranan Belediye ise İskele oldu. Bunun için uzman bir ekip kuruldu ve çok sıkı çalışıldı. Anladığım kadarıyla hükümetteki iki parti arasında çelişki olduğu görülüyor. Ben bir uyuşmazlık olduğunu hissediyorum."

Sevim Kalay: “Hükümetin zaten bölgemize faydası yok, bari bu planla yaşamımızı daha da kötüye götürmesinler”

"Bölgemizin parsellenip parsellenip yabancılara satılmasını istemiyorum. Bir de burası betonlaşırsa doğal hiçbir yerimiz kalmaz. Hükümetin zaten bölgemize faydası yok, bari bu planla yaşamımızı daha da kötüye götürmesinler. En bük endişem bölgenin her alanında yüksek katlara açılmamasıdır. Bir an önce bu durum netlik kazanmalı."

Yakup Yılmabaşar: “Şu anda yapılanlar sadece göz boyamadır. Atı alan Üsküdar'ı geçti”

"İmar planının 40 yıl önce yapılması gerekirdi. Şu anda yapılanlar sadece göz boyamadır. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Tüm işlemler fasıl 96'ya göre yapıldı şimdi de aylardır plan tartışılıyor. Yapılan inşaatların izinleri, bunlardan kim hesap soracak? Herkes cebini dolduruyor."

Salahi Serakıncı: “Çok kapsamlı ve tüm paydaşların, burada yaşamak isteyenleri mutlu edecek bir karara varmak gerek”

"İki tarafı da sıkıntılı bir durum. Bir taraftan yatırım yapan kişiler, diğer taraftan önümüzde bir Girne örneği var. Denizden uzak, betonlaşma yapılaşma. Buranın doğal güzelliğinin bozulabileceği konuşuluyor. Bence çok kapsamlı ve tüm paydaşların, burada yaşamak isteyenleri mutlu edecek bir karara varmak gerek. Bölgenin kalkınması için yatırım şart ama her tarafın da beton olması gerekmez. Tüm partilerin butonuysa dâhil olması gerek. Bu tüm partileri de ilgilendirir. Bölgenin ölçülü ve doğal güzelliklerini koruyarak bir kalkınma şart. Halka en ince detayına kadar bilgi verilmeli. Bu plan bir an önce yürürlüğe girmeli."

Barış Hürsöz: “Hükümet bu plan yüzünden düşme aşamasına geldi”

"İçeriğinde bazı değişiklikler varmış, bunun üzerine onaylanmış. Ama içeriğini de bilmiyoruz. Uzun zamandır tartışılıyor, hala onaylanmadı. Hükümet bu plan yüzünden düşme aşamasına geldi. İki parti ortak noktada buluşamadı."

Niyazi Orkoz: "Herhalde birilerine çekilecek olan peşkeşlerde anlaşamadılar”

"Herhalde birilerine çekilecek olan peşkeşlerde anlaşamadılar. Büyük şirketler bu taraftan tüm izinlerini 10 yıllık 10 yıllık aldı. Plan yürürlüğe girene dek iş işten geçti bile. Hükümette yaşanan çelişki de herhalde rant kavgasıdır. Onu çözünce açıklayacaklar."

Sermet Nereli: “Ne yapıldığını bilmiyoruz bir an önce bu durum netlik kazansın istiyoruz”

"Ne yapıldığını bilmiyoruz. Biz bölgemizin düzenli olarak büyüyüp gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce bu durum netlik kazansın istiyoruz. Biz yasak ve emre karşıyız. Yatırımcıların yanındayız."

Dervişali Çakırlı: “İki parti kendi arasında ters düştü, hala plan açıklanmıyor, bu insanlardan ne umacağız ki"

"Her tarafı üç şirket için satmaya çalışıyorlar. Üç şirket için direniyorlar. Bu imarda biraz değişiklik yapıp halkı kandıracaklar ve istedikleri gibi geçirecekler. Her taraf betonlaşacak Girne'ye bezeyeceğiz diye korkularımız var. İki parti kendi arasında ters düştü, hala plan açıklanmıyor, bu insanlardan ne umacağız ki."

Halil İbrahim Orun (Eski Belediye Başkanı): “İskelenin kalkınması değil, rant çevreleri esas alındı”

"Bence imarın sahibi belediyeler olmalı. Halkın temsilcileri de belediye başkanlarıdır ve belediye Meclis'leri de bunda söz sahibi olmalıdır. Yılarca bunu yapamadık. Gündemde olan plan da bence yetersiz ve gelişigüzel yapıldı. Bölgenin sosyal ekonomik görüşü, mevcut fiziki planları dikkate alınmadan yapılan planlardır. Emirname sonrası yapılan düzenlemeler tamamen ranta yönelik yapılmıştır. İşin gerektirdiği plan olmaktan çıkmıştır. Plan kişilere değil bölge halkına yönelik olmalıdır. Ama maalesef burada da popülizm yapıldı. İskelenin kalkınması değil rant çevreleri esas alındı. Özellikle İçişleri Bakanımızın ‘3 bin dönümlük arazi üstünde ben siyasi hakkımı kullandım’ demesi de kabul edilemez. Bu büyük sıkıntı. Buradan siyasi rant anlamı çıkıyor. Sorulan sorulara yanıt da vermemesi çok düşündürücü. UBP imar planına başından katılmadığı için hükümette de sıkıntı yaşandı. Planın geçmemesi için çaba ortaya koydu ama bir etkisi olmadı. Bence bu belirsizlik ortadan kalkmayacak ve yapılan her düzenleme yeni rant yaratacak. Bu plan biran önce revize edilerek yürürlüğe girmeli."