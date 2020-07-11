“Ne ölüsü, ne dirisi bulundu”

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’a turist olarak gelen Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss’e 27 Ocak’tan bu yana ulaşılamıyor.

Heinz salgın öncesi Alsancak’ta kaybolmuş, Alsancak Belediyesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Weiss’in oğlu Lars Laufer, YENİDÜZEN’e konuştu, Cumartesi günü PCR testi ile ülkeye geleceğini ifade etti.

24 Ocak’ta Kıbrıs’a tatil amaçlı, turla gelen Weiss, en son 27 Ocak’ta akşam saat 8’de, kaldığı Riverside Garden Resort'ta görülmüştü.

O zamandan beri kendisinden haber alınamayan Weiss için polis aramalarını sürdürürken, ailesi de Alman polis memurlarına başvurmuştu.

Weiss salgın öncesi bölgede aranmış, ‘kuyu, çukur’ gibi yerlere de belirli aralıklarla bakılsa da bir ize rastlanmamıştı.

Weiss’in oğlu Lars Laufer, yaşananlar sonrası ülkeye gelmiş, her yere kayıp ilanı bırakmış ve bölgelilerle konuşmuştu.

Ailesinden Weiss’i bulana 1000 Euro ödül...

Laufer, babasını bulanların +90 (537) 284 26 69 veya info@findkarlheinz.com üzerinden kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Ailenin Weiss için onu bulana 1000 Euro ödül belirlediğini dile getirerek, aylardır perişan olduklarını söyledi.

Weiss için Avrupa’da da arama emri çıkarılmıştı. Laufer, ailenin bir ‘suç olayı’ olduğundan endişelendiğini aktarmış, babasının yaşamını sonlandıracak birisi olmadığını ifade etmişti.