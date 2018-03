Ne olacak bu 'Sanayi'nin hali?

Fehime ALASYA

Bölgede yapılması gereken en acil işin ‘hurda temizliği’ olduğunu belirten esnaf, ‘Sanayi Bölgesi hangi kuruma ait artık belirleyin, bizi kurtarın…’ diyerek isyan etti.

Yeni hükümetten beklentilerini dile getiren sanayi esnafı, bölgenin Sanayi Dairesi’nin mi Belediye’nin mi sorumluluğunda olduğunun belirlenmesini talep etti.

Atılım yapmak istediğini fakat bazı prosedürler yüzünden buna cesaret edemediğini belirten bazı esnaf, bankalarda uygulanan faiz sistemi ve çeşitli uygulamalarla batağa sürüklendiklerini savundu.

Karşılıksız çeklerden, bunun akabinde hiçbir yasa ile korunmadığından dert yanan esnaf, sanayicinin derdini dinleyecek, çözüm üretecek ilgililerin çıkmasını bekliyor.

Denetim olmamasından dolayı genel olarak ‘başıboşluğun’ hâkim olduğunu savunan esnaf, sokakların çöp ve hurdadan geçilmediğini ifade etti.

“İlgisizlik yüzünden sanayi dökülüyor. Belediye mi yoksa sanayi dairesi mi, her kim ise lütfen artık el atsın, hükümet bir an önce yetkilendirme yapsın ve birileri sorumluluk üstlensin” diyen esnaf, hükümeti bu konuya el atmaya çağırdı.

ESNAF NE DEDİ?

Hasan Çelebi: “Yıllardır sanayi kime aittir diye tartışılıyor, bu sorunu çözüp sanayiye hizmet etsinler”

“Sanayimizde çok fazla sıkıntı var. Haberlerde dinliyoruz, hibe edilen bütçeyi kullanmadan geri gönderiyrmuşuz. Devlet üretmeyi teşvik etmeli, bu olanaklardan faydalanıp yeni yatırımlar yapmak için önümüzü açmalılar.

Bizler sektör sahibi olarak atılım yapmak istiyoruz, ama korkuyoruz, yapamıyoruz. Faiz sisteminden ötürü hareket dahi edemiyoruz.

Çeşitli uygulamalarla işletmeler batağa sürükleniyor. Sanayi bölgesinde deseniz sorunlar bitmiyor. Her noktada kocaman çukurlar, devlet her ay vergi alıyor, belediye vergisini alıyor ama hiçbiri burayı sahiplenmiyor. Yıllardır sanayi kime aittir diye tartışılıyor, bir karara varılmıyor. Bu sorunu bir an önce çözüp sanayiye hizmet etsinler.”

Enver Çelebi: “Her taraf hurda, bu konuda sanayiye bir an önce el atılmalı”

“Plakaları değiştiren UBP, elimizden ekmeğimizi aldı, yazı standardını değiştirerek, birkaç kişiye rant sağlandı, küçük işletmeler de batağa sürüklendi. Benzinci, kaportacı, lastikçi, her sektör plaka çıkarır oldu, ne yasa var ne de denetleyen…

İş yapıyoruz, karşılığını alamıyoruz, ileri vadeli çeklerle hayatımızı döndürmeye çalışıyoruz ama bunlarla dahi sınırlıyız. Karşılıksız çıkan çeklerin hiçbir sorumlusu yok, yasa, hukuk mahkeme deseniz sürüncemede… Hiçbir şey bizi korumuyor.

Bölgedeki hurda yığınlarından çok şikâyetçiyiz, her taraf hurda, bu konuda sanayiye bir an önce el atılmalı.”

Nadir Bağışlayıcı: “Denetim yok, başıboşluk hâkim, bunu fırsat bilen bazı esnaf da işine geldiği gibi her yanı kullanıp hurdayla yığıyor”

“Yeni hükümetten umudumuz var. Gerek belediye gerekse Sanayi dairesi, artık bu sanayi bölgesi kime aitse çalışmaya başlasınlar, her kimse sorumluluk alsın ve bölgeye el atsın. Sanayi çöplük oldu, her yan hurda yığınıyla dolu. Denetim yok, başıboşluk hâkim, bunu fırsat bilen bazı esnaf da işine geldiği gibi her yanı kullanıp hurdayla yığıyor. Sokaklar berbat, kimse ses etmiyor. Denetim istiyoruz, kayıtsız iş yerleri, kayıtsız işçilerle rekabet etmemiz çok zor. Bence artık her kim sorumlu ise bu bölgeye el atsın, hükümet buna yardımcı olsun.”

Ahmet Aksoy: “Hükümet bir an önce yetkilendirme yapsın ve birileri sorumluluk üstlensin”

“Bölgede yapılması gereken en hızlı ve acil proje etraftaki hurdaların temizlenmesidir. Bu yapılsa bile sanayi bölgesi bambaşka bir yer olarak ortaya çıkacak. Hurda yığınları yüzünden geçilemeyen sokaklar var. Her yan çöp, kimse etrafını temiz tutmuyor.

İlgisizlik yüzünden sanayi dökülüyor. Belediye mi yoksa sanayi dairesi mi, her kim ise lütfen artık el atsın, hükümet bir an önce yetkilendirme yapsın ve birileri sorumluluk üstlensin.”