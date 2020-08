Ne olacak ? (2)

Bir okuyucum geçen haftaki ‘Ne olacak ?’ yazıma yorum yaptı. “Eksikler var…” diye yazdı ve kendi ‘Ne Olacak’ tahminlerini gönderdi.

“Size katılıyorum. Her şey topyekün değişecek . Gelenekler-görenekler tarihe gömülecek. Beraberinde bir sürü kalıplaşmış alışkanlıkları da beraberinde sürükleyip götürecek…. Ama daha da önemlisi, ya Din’ler sarsılacak. Ateistlerin sayısı hızla artacak, ya da tam tersi olacak, insanlar Din’lere Allah’a sığınacak… (…)

Ülkelerin ekonomik politikaları hiç de alışmadığımız bir modele bürünecek… Silahlanma yarışı çok daha değişik bir boyuta geçecek… Sinirler çok gergin olduğundan savaşlar çıkabilecek (…)

***

Özel hayatımızda, kucaklaşma, tokalaşma tamamen unutlacak. Yepyeni selamlaşma şekillerine -yumrukla, parmakla, ayakla vb.- iyice alışılacak (…)

Öksürmek, hapşırmak bile olağan birşey olmaktan çıkacak…

Yanak yanağa ve hatta dudak dudağa öpüşürken insanlar artık dört defa düşünecek…

Karı-koca, sevgililer arasındaki sevişme şekilleri bile değişecek. Doğum sayısında düşüş başlarsa da hiç şaşırmam… (…)”

v.s. v.s. v.s.

***

Bunlara, sorular sıralayarak, eklemeler yapmak münkün.

Öğrenci yurtları, kışlalar, hatta hapishanelerdeki koğuşlar ???

Kreşler, ilkokullar, orta ve liseler, hatta üniversiteler ??? Eğitim , öğrenim, öğretim ???

Tiyatrolar, Konserler, Sinemalar ???

İbadethaneler ???

Ulusal Bayramlar ? Törenler ? Resmi Geçitler ???

Taksi-Otobüs-Uçak seyahatleri ???

(…)

Daha diyecek, ekleyecek birşeyler var mı ?

Gerçek şu: Belki şu sıralarda pek farkında değiliz ama herşey hızla değişmekte. Değişimler günlük hayatımıza yerleşmeye de devam edecek. Kendinizi yepyeni bir yaşam tarzı ve dünyaya hazırlamaya başlayın…

İstihdamlar

Ve, geçen hafta başlarında rakam resmen açıklandı. Başbakanlık, “2020 yılı içinde 500 kişi istihdam edildi…” diyor.

Bu, 8 ayda 500 demek… Seçim’in yapılacağı tarihe kadar bu rakamın 1000’i bulmasına şaşırmayın sakın.

İktidardakilerin tek ve tek derdi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ya, basit aritmetikle bu, 2020 yılı başından bu yana ayda ortalama 60 kişi oraya buraya istihdam edilmiş demektir. Ondan öncekiler, verilen bu rakama dahil değil.

Şimdilik, ortalama 1500 oy cepte demek. Alan da memnun, satan da…

Sokak Ağzı

(Okuyucu Yorumları)

“Cumhurbaşkanı Seçimi, şahsen benim, hiç umurumda bile değil artık. Oy kullanmaya gidip gitmemekte bile kararsızım. Etrafımda da benim gibi düşünen çok arkadaşım var.”

***

“Eğitim Bakanımızın çocuğu var mı bilmem. Varsa okula gönderecek mi ? Benim göndermeye niyetim yok da…”

***

“Bilgisayarı internet olmayan çocuklarımıza Devletimiz bilgisayar verecek mi ? Evlerine İnternet sağlayacak mı ?”

***

“Maraş’I gene gündeme getirdiler. Herkesin en çok merak ettiği şey açılacak olan Maraş’ta kimlere neler söz verdikleri.”

***

“Başbakanımız Akdeniz Türk Gölü’dür demiş. Şimdi anladık, Doğu Akdeniz’i, Maraş’ı düşündükleri gibi, kimin açtığını.”

***

“Herkes felaket tellallığı yapıyor. Yapmayın Allah aşkına. Felaketi yaşayan sadece Kuzey Kıbrıs değil ki. Tüm dünya çalkalanıyor. En zengininden en fakirine kadar.”

***

“Tam da aklıma takılmıştı Taksiciler ne yapıyorlar , nasıl geçiniyorlar diye. Ansızın eylemleriyle ortaya çıkıverdiler hafta içinde. Sıra şimdi kimde kestiremiyorum.”

Not: Bu bölümdeki mesajların ve yorumların tümü okuyuculardan gelmektedir. Ancak, okuyucularımın büyük bir bölümü isimlerinin yayımlanmasını istememektedirler. Bu nedenle yorumlar altında isimleri verme uygulamasından yeniden vazgeçmek zorunda kalıyorum.