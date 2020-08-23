Ne olacak  ?

Gidişat çok ilginç...

Bazen panik, bazen telaş… Her gün ‘rakamlar’… Pozitiv vak’alar, negatif olanlar… Ölümler, önlemler, önemsizlikler… Umursayanlar, umursamayanlar… Evhamlılar, evhamsızlar…v.s.

Hiç yadırgamayın. Dünyanın hemen her tarafında aynı durum var. İnsanların kafası karışık. Daha da karıştıranlar da, gün geçtikçe artmakta.

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Bir yanda, ‘aşı’ için çabalayanlar “Bulduk…”, “Buluyoruz…” diyenler; karşılarında “İnanmayın…Yalandır…” diye bağıranlar….; bir başka yanda ise, ‘Aşı’dan milyarlar koparmanın hesabını yapanlar…

Bir yanda “Aman dikkat….” diye haykıranlar, öte yanda “İnanmayın… Her şey yalan…” diye yırtınanlar…

Sonuç mu ?

Darmadağın durumdayız. Ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı, kime güveneceğimizi, neye inanıp neye inanmayacağımızı bilemiyoruz artık.

Görünen şu: Galiba, uzunca bir süre böyle yaşamaya devam edeceğiz. Her türlü alışkanlıklarımızda büyük mü büyük değişiklikler yaparaktan….

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Gelenekleri görenekleri yavaş yavaş unutun artık…. Yepyeni geleneklere hazırlayın kendinizi…

Sürpriz buluşmalarda birbirine sarılmak, öpüşmek koklaşmayı unutun…

Bayram’dır diyerek el öpme, yanak öpmeyi hatta ve hatta tokalaşmayı unutun…

Sıkı sıkıya sarılıp dakikalarca süren romantik dansları unutun…

Kafileler halinde turları, tatil gezilerini unutun…

O bildiğiniz, klasik yöntemli ofis çalışmalarını unutun…

O bildiğiniz, klasik öğretim-öğrenim metotlarını da unutun…

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Artık yepyeni bir düzenle, yepyeni bir dünya var önümüzde. Çaktırmadan, yeni şekliyle ve yeni düzeni ile, günlük yaşamımıza girmekte olan bir dünya….

Beğensek de beğenmesek de… Yadırgasak da benimsesek de….

Sokak Ağzı

“Oturup oturup düşünüyorum. Çocuklarımı okula göndereyim mi göndermeyim mi diye. Eminim çoğu anne baba, benim gibi aynı ikilem içindedir.” (Nesrin-Lefkoşa)

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“Çocuklar olup bitenlerin pek farkında değil. Ama öğretmenlerimiz de çok tedirgin. Büyük bölümü ne yapacağını bilemiyor. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.” (Münevver K.-Lefkoşa)

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“Yani Biden, o yorumuyla bir başka ülkenin demokrasisine müdahale mi etmiş oldu ? Allah Allah… Ben bir KKTC’li olarak, ilk defa duyarım (!!!) böyle bir terbiyesizliği .” (Kerim C.Karayalçın)

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“Doğu denizlerimizde sular ısınırken, nerdeyse savaş havası eserken ülkemizin doğusundaki Geçitkale Havalanı’nda olup bitenleri İHA’lar unutuldu veya unutturuldu. Farkında mısınız ?” (Necmi Kocaismail)

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“Tamam kabul, bir felakettir sardı tüm dünyayı. Doğal olarak ülkemizi de etkiledi. Ama ne olur dikkat. Felaket çığırtkanlığı yapmayalım. Bu da başka felaketlere neden olabilir.” (Nezihe-İskele)

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“Seçim günü hızla yaklaşıyor. Ama bence hiç de zamanı değil. Siyasilerimiz oturup düşünmeli. Çok daha önemli sorunlar var. Varsın Cumhurbaşkanlığı seçimleri biraz daha ertelensin.” (Nusret Ş.Kaynak)

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“Açılışların, cenaze törenlerinin, sünnet ve düğünlerin bir numaralı misafiri kimdir diye sorulsa, kimin ismini yazardınız ?” (Müsteyde Şahin-Lefkoşa)

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“Virüs yüzünden herkes huzursuz. İşsizlik geçim derdi en önemli problem. Bunun adi suçların artmasına da neden olabileceğini de unutmayalım lütfen.” (Nazmiye-Lefkoşa)

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“Müjde verildi. Karadenizde gaz bulunmuş. Başarı tam. Diğer tüm sorunlar ikinci plana düştü. Millet gaza gelmiş durumda. Başka birşey konuşulmuyor.” (Vehbi Karademir)

Anlayana

“Demokrasi ve diktatörlük arasındaki fark şudur: Demokraside önce oy verir sonra emirler alırsınız. Diktatörlükte oy vermekle zaman kaybetmezsiniz.” (Charles Bukowski)