Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ne iyimser, ne de kötümser olduğunu belirterek, "Adanın birleşebileceği konusunda umutluyum" dedi.

Hala devam etmekte olan birçok sorun olduğunu da kaydeden Guterres, “Umuyorum ki bunların da çözümleri bulunacak” şeklinde konuştu.

5’li konferansla ilgili de açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri, “Kıbrıs'ta iki toplumun lideri her hafta bir araya geliyor, toplantı yapıyor ve belirli konularda ilerleme kaydediyor. Bu konuların zaten kendi aralarında çözülmesi gerek. Bizler de güvenlik ve garantör paketine sahibiz, onu da garantörlerle ele alıyoruz. Bu iki süreç birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla henüz konferans için bir tarih belirlenmiş değil” dedi.

Guterres, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

GUTERRES, GENEL SEKRETERLİĞE SEÇİLDİKTEN SONRA İLK İKİLİ GÖRÜŞMESİNİ YAPTI

BM Genel Sekreterliği’ne seçildikten sonra ilk ikili görüşmesini yapmak için İstanbul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak 10 yıl görev yaptığını hatırlattı.

Guterres, bu dönemde sığınmacılara en fazla yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben Türk halkının ne kadar cömert olduğunu gördüm. Hem Suriye'den gelen kardeşlerine hem de başka ülkeden gelenlere sınırları açtılar, kalplerini, ülkelerini açtılar. Tabii ki bu cömertliğin mutlaka bir karşılığı olmalı. Bugün dünyada birçok ülke sınırlarını kapatıp, sorumluluktan kaçmakta. Dolayısıyla bu dönemde biz görevimizi etkin bir şekilde paylaşmalıyız. Uluslararası sığınmacıların korunması eksiksiz bir şekilde sağlanmalı"

Türkiye'nin uluslararası sistemin çok önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Guterres, çok taraflı hükümetler arası platformlarda Türkiye'nin her zaman etkin bir şekilde çalıştığını ifade etti.

“ÇÖZÜM KONUSUNDA ÜMİTLİYİM”

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde oldukça yapıcı bir havanın hakim olduğunu dile getiren Guterres, Kıbrıs konusunun çözüme kavuşturulması noktasında ümitli olduğunu söyledi.

"Ada'nın birleşebileceği konusunda umutluyum" diyen Guterres, Kıbrıs'taki her iki halkın endişelerinin giderilmesini umduklarını söyledi.

Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala devam etmekte olan birçok sorun var. Umuyorum ki bunların da çözümleri bulunacaktır. BM Kıbrıs'taki iki tarafın ve garantör ülkelerin yapmış olduğu çalışmalara katkı yapıyor. Çözüm olacaksa herkesin kabul edeceği bir çözüm olacak. BM olarak buna destek vermeye hazırız"

“ASTANA'DA YAPILANLARDAN SONRA CENEVRE'DEKİ ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİ GEREKİYORDU. TÜRKİYE BUNUN İÇİN DE ÇALIŞTI”

Suriye’deki iç savaş konusunda da açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin Astana'da yapılan Suriye konulu zirvede de önemli bir rol oynadığını anlattı.

Suriye'de varılan ateşkesin başarılı olmasının önemli olacağının altını çizen Guterres, "Astana'da yapılanlardan sonra Cenevre'deki çalışmaların devam etmesi gerekiyordu. Türkiye bunun için de çalıştı. Cenevre daha çok siyasi bir çözüme ulaşılması için çabalamakta. Biz bu noktada yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Guterres, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinde ayrıca Irak, Libya, Afganistan ve İsrail-Filistin konularını da değerlendirdikleri bilgisini verdi.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs konusunda yeni bir zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Guterres, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta iki toplumun lideri her hafta bir araya geliyorlar, toplantı yapıyorlar ve belirli konularda ilerleme kaydediyorlar. Bu konuların zaten kendi aralarında çözülmesi gerekiyor.

Bizler de güvenlik ve garantör paketine sahibiz, onu da garantörlerle ele alıyoruz. Bu iki süreç birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla henüz konferans için bir tarih belirlenmiş değil. Birlikte çalışmak suretiyle bu birbiriyle bağlantılığın, en iyi başarı şansını ortaya çıkarmasına çalışıyoruz"

Guterres, Kıbrıs'ta çözüm konusunda ne iyimser ne de kötümser olduğunu belirterek, "Ben kararlıyım. Neye kararlıyım? Yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya kararlıyım" ifadesini kullandı.