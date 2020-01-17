‘Ne devlette, ne özelde’

Devrim DEMİR

‘İstihdam sözü’ verilmesi rağmen uzun bir süredir devlete işe alınmayı bekleyen CAS (Cyprus Airport Services) çalışanları, Başbakanlık önünde 15 Ocak tarihinde eylem başlattı.

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini, birçok CAS çalışanın ailevi sorunlar yaşadığını ve evlerine 18 aydır ekmek götüremediğini kaydeden çalışanlar “Devlete alınacağımızı düşünen özel sektörün kapıları da yüzümüze kapandı” dedi.

Başbakanlık önünde önceki gün eylem başlatan ve ilerleyen günlerde açlık grevine başlayacaklarını ifade eden CAS çalışanları hiçbir yetkilinin kendilerine henüz ulaşmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan CAS çalışanları, işe alınan 18 kişiden bir farkları olmadığını öne sürerek, başlattıkları eylemi ileriye taşıyarak ölüm orucuna gideceklerini belirtti.

CAS Çalışanları ne dedi?

Muhammed Kaynak: “Ölüm orucuna gireceğiz”

“4’lü koalisyon zamanında 18 kişi alındı. Geriye kalan çalışanlar 18 aydır işsiz. Yeni kurulan hükümet sözlerini yerine getirmedi. Hala bekliyoruz, özele başvursak sizi devlete alacaklar diyerek geri çeviriyorlar. Maddi sıkıntılar çekiyoruz, işsizlik yüzünden boşanan arkadaşlarımız var. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz, 18 ay geçti hala bekliyoruz. Bir iki gün içinde yeniden açlık grevine gireceğiz. Bu kez ölüm orucuna kadar direneceğiz.”

Durmuş Kolay: “18 aydır işsizim”

“2012 yılında işe girdim. Hava-Sen’in Kıbrıs’tan ayrılması ile CAS şirketi battı. 2014 yılında dönemin bakanı CAS’ın yeniden açılması gerektiğini, savunarak devletin şirketi diyerek yeniden çalışmaya başladık. KTHY çalışanları 67 kişi eylem yaptı, devlete girdiler. Tasfiye kararından sonra yeniden eylem yaptık, bir kısım CAS çalışanı işe alındı. Gelinen aşama ortada, 18 aydır işsizim. Verilmiş sözlerin hiç biri yerine getirilmedi, Ercan’da geride 2018 yılında eylem yaptık dönemin parti başkanları geldi hiçbir şey olmadı. Bütçe geçti, hala bir ses yok. Mecliste Kudret Özersay ile görüştük, CAS’la ilgili her hangi bir şey geldiği anda imza sözü verdi. Bizi artık kimse mağdur etmesin.”

Mehmet Mahmut: “27 yaşındayım ve işsizim”

“18 aydır işsizim. Geldiğimiz noktada CAS mağduru olduğumuz için başvurduğumuz özel sektörler bizi işe almıyor. Çıkış yolumuz kalmadı, 27 yaşındayım ve işsiz bir şekilde oturup ailemin eline bakıyorum. Bu ülkede bir geleceğimiz kalmadı, biz gençleri ülkeden kaçmaya zorluyorlar. Bu şekilde olmaz, artık biri sesimizi duysun.”

Özkan Savaşan: “Kimse sözünde durmadı”

“Özel hangi yere başvurdumsa CAS çalışanı olup devlete alınırız düşüncesi ile kimse bizi işe almıyor. 18 aydır işsiz dolaşıyorum. 15 Ocak tarihinde Başbakanlık önünde eylem başlattık, kimse neden buradasınız sormadı. Sürekli sözler verildi, kimse sözünü tutmadı.”

Osman Alodalı: “2 çocuğuma ailemiz bakıyor”

“2013-2014 yılları arasında CAS’a girdim. Evliyim, eşim çalışmıyor iki çocuğumuz var ailelerimiz destek veriyor. 18 aydır evime ekmek götüremiyorum, kimse bizi işe almıyor. Bütün özel iş kapıları da devlete istihdam ediliriz diye bize iş imkânı sağlamıyor.”

İbrahim Kaklık: “Ailem dağıldı 2 çocuğum var”

“2009 yılında CAS’a girdim. Evliydim iş yerimiz kapandı ailevi sorunlar çıktı eşimden ayrıldım, iki çocuğum ortada kaldı. Çocuklarıma bakamaz duruma geldim. 18 aydır işsizim, bizi sesimizi duyup yüzümüze baksın artık. Hiçbir beklentimiz kalmadı. Devletin bize yardım etmesini bekliyoruz.”

Hüseyin Payas: “Çocuklarımın sütünü bezini ailelerimiz alıyor”

“18 aydır yüzümüz gülmüyor, işsizim evliyim ve 2 ile 17 aylık iki çocuğum var. Sütümüzü, bezimizi, çocukların ilaçlarını ailelerimizin desteği ile alıyoruz. Eşim de ben de işsiziz. Hükümet kurulunca verilen söz vardı, hala o söz tutulmadı. Özele başvursak devlete istihdam edileceğiz diye kimse bizi işe almıyor. Nereye kadar dayanacağız bilmiyorum, bıçak kemiğe dayandı.”

Şengül Porsnok: “Sadece işe ihtiyacımız var”

“18 aydır işsiziz. Bir işe çok ihtiyacım var, maddi sıkıntılar yaşıyorum biz siyaset peşinde koşmuyoruz. Sadece evimize ekmek götürmek için iş kapısının açılmasını istiyoruz.”

Kıbrıs İşçi Sendikası Genel Sekreteri Urungu Ulutuğ:

“18 kişiye yapılan istihdam ayrımını kabul etmiyoruz”

Başbakanlık önünde önceki gün süresiz eylem başlatan CAS çalışanlarına destek için Kıbrıs İşçi Sendikası Genel Sekreteri Urungu Ulutuğ’da çalışanların yanındaydı.

Ulutuğ, yüzde yüz devlet şirketi olan Kıbrıs Türk Hava Yollarını (KTHY) batırdıkları şekilde CAS (Cyprus Airport Services) batırdıklarını ifade etti. 18 ay istihdam için KTHY personelinin süründüğünü ve tekrar istihdam sağlandığını kaydeden Ulutuğ, aynı istihdamın bekleyen CAS çalışanlarına da yapılması gerektiğini kaydetti.

Ulutuğ, “Elimizden gelen yardım ve desteği yapacağız. Şuana kadar hükümet kanadından, herhangi bir cevap alınmadı. İstihdam yapılacak dendi ama şuana kadar bir kişi bile işe alınmadı. Alınan 18 kişinin ayrımını kabul etmiyoruz. Bir an önce bu kadar işsiz kişiye istihdam sağlanmalı. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, seçim yasakları gelmeden bu çalışanlara çözüm bulunmalı. Bu insanların hali ne olacak?.”