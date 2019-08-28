Ne değişti de ‘federal çözüm’ istemiyoruz?

“Ne değişti” diye sormuş, hükümetin bakanı.

“Ne değişti de federasyon görüşeceksiniz.”

Tam da bu…

Bir şey değişmedi.

İşte budur “Federal Kıbrıs”ın sebebi!

Bu “ayrı devlet”te değişen bir durum yok.

O nedenle ulaşmak gerekiyor federal bir çözüme, kültüre, barışa, bütün ülkeye…

* * *

Evet, değişmedi.

Ada yarısında halen “dilenme siyaseti” var ve elçilik katında yazılıyor kabine!

Geleceğe dair en önemli vaat Ankara yollarını arşınlanmak oluyor.

“Biz daha iyi dileniriz” üzerine yapılıyor propaganda!

“İtaatkar” yönetimler aranıyor.

* * *

Evet, değişmedi.

Çünkü halen deniz aşırı talimatla devriliyor yönetimler ve biat kültürü kutsanıyor.

Uzaktan gelen bakanların yanında atanmış memurlar gibi dolanıyor bu ülkenin seçtikleri.

Hiç hem de hiç değişmedi…

Bu ülkenin gençleri yarınını bilmiyor, görmüyor, göremiyor.

Avrupa’ya göç ediyor halen nitelikli beyinler...

* * *

Siyasi tutarsızlıklar da değişmedi.

Aynı!

Bak halen “en iyi partililer” atanıyor üst düzey.

Bilginin, deneyimin, üretimin bir kıymeti yok, değişmedi…

Değişmedi “balı tutan parmağını yalıyor” ilkesi!

* * *

Daha çok ve daha kolay ölüyoruz, değişmedi…

Daha çok kirleniyoruz.

Ne kadar kokuşmuşluk varsa, hani o “ayrı devlet” dedikleri devlette oluyor, Federal Kıbrıs’ta değil…

Kendi yurttaşlık yasasını dahi yazamıyor bu ülke, senelerdir, yazdırmıyorlar…

Tam da “hiçbir şey değişmiyor” diye federal çözümü istiyoruz!

* * *

Ve evet değişmedi…

Temeline kan sızmış mülkler saadet getirmiyor, yalanla satıyor, sahtelikle üleşiliyor.

Kıyıları elden gidiyor.

Yağmur azaba dönüşüyor, sel felakete...

Evet değişmedi, bu eğreti yapıda, “ne yaparsan yap, nasılsa dokunamazlar” deniyor.

* * *

Nutuk, bayrak, marş, yalakalık ve şakşakçılık üzerinden kusurları örtme geleneği değişmedi.

Hiç değişmedi hem de…

Tam da o nedenle…

* * *

Evet, değişmedi...

Bıçak kemiğe dayanmakla kalmadı, kemiği deldi, geçti.

Bu yurdun sokakları kuşatıldı adeta, yaşam alanları zapt edildi, iradesi hiçleştirildi.

Kimi zümrelerin konforlu hayatları ve günü tüketmek hezeyanları dışında, adı ‘KTFD’den ‘KKTC’ye devşirilen yerin “perişanlığı” değişmedi.

* * *

"Ne değişti ki federasyon için masaya oturacağız" diyor hükümetin bakanı ya…

Tam da değişmedi diye...

Ganimetçilik değişmedi.

Rantçılık değişmedi.

Muhtaçlık değişmedi.

Teslimiyetçilik değişmedi.

Siyasetsizlik değişmedi.

Kör kütük milliyetçilik değişmedi.

İlhakçı kafalar değişmedi.

Kimliğin, kişiliğin, nüfusun altüstlüğüne dair toplum mühendisliği değişmedi.

'Anavatanlaştırma' siyaseti değişmedi.

Yarınsızlık değişmedi.

Dünyasızlık değişmedi.

Kukla sahnesi değişmedi.

* * *

Tamam söylemiş bakan!

Evet evet, değişmedi ve bu yapıyla da değişmeyecek gibi…