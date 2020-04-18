Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, son günlerde özellikle sosyal medyada tartışılan ‘internete vergi zammı’ iddialarının doğru olmadığını açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Atakan, bilgi kirliliği olduğunu, ortada bir karar, taslak veya oran olmadığını ifade etti. Bakan Atakan, GSM alanında mevcut vergilendirmeyi aşağı çekmek ve iyileştirme yapmak adına GSM temsilcileri ile görüşüldüğünü kaydederek, sadece fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Sosyal medyada ve bazı basın kurumlarında yazılan “%20-35’lik vergi zammının” doğru olmadığını vurguladı.

Atakan şu şekilde konuştu: “Maliye Bakanlığı özellikle GSM alanında mevcut vergilendirmeyi aşağı çekip son kullanıcıya nasıl bir iyileştirme sağlanabilir ekseninde bir çalışma yapıyor. Bu alanda dünyada birçok uygulama var. Örneğin Türkiye’de yanılmıyorsam 23-24 bandındaki oran 7 bandına çekilip ses ve data vergilendirmesi eşitlendi. ‘Buna benzer ne yapılabilir’ düşüncesi ve ön çalışması çerçevesinde GSM temsilcileri ile ISP’ler ile görüşüldü. Ne bir karar, ne bir taslak ne de bir oran var. Şu an sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Bu zamanda, böyle bir karar alınması mümkün değil. Dünyadaki uygulamaları inceleyip tartışıyoruz.”

Basat: “Vergi ile ilgili toplantıya çağrıldık, ancak ortada kesin bir şey yok”

Kemal BasatBirliği Kemal Basat, ‘vergi zammı’ fikrinin Ulaştırma Bakanlığı değil, Maliye Bakanlığı’nın fikri olduğunu, ancak henüz bir karar olmadığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Basat, dün Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile bir toplantıya çağrıldıklarını, yüzdelikler üzerinden vergi zammının konuşulduğunu ifade etti. Basat, “Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bunun iyi bir fikir olmadığını savunduk ve bu konuda Ulaştırma Bakanı da bize destek verdi. %30-35 rakamları telaffuz edildi, ama bir karar yoktur” dedi.

“Resmi Gazete’de yayımlanan rakamların vergi zammıyla hiçbir alakası yok”

Basat, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ekonomik DDOS Atak Önleme Paketi Yeni Ücret’ kararının, vergi zammıyla hiçbir alakası olmadığını açıkladı. Basat şu şekilde konuştu: “Türkiye’deki Telefon Dairesi’nin, siber saldırıya yönelik koruma sunduğu bir hizmeti, internet sağlayıcıları olarak biz satın alıyorduk. Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle, bu hizmetin ücretlendirilmesine bir indirim yapıldı, yani çok iyi bir uygulama oldu. Yayımlanan ücretler bununla ilgilidir. Vergi zammıyla hiçbir alakası yok”