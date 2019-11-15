Kaç yaşında oldu?

36!

Sütten kesilmedi mi daha?

…

Hem süt istiyor.

Hem “yalancı meme…”

…

Belki de o nedenle, en yaygın sözdür buralarda, “Ağlamayan çocuğa meme yok” diye.

…

Teşhis:

“Akraba evliliği” bizimki…

Göz göre göre (!)

…

- Yürüdü mü peki?"

- Yok.

- Yeni yeni emekledi.

36'sında!

Tam ayağa kalkacaktı, yine düştü…

…

- Zor değil mi?

- Toprağı yağmalarken, yarını unutursan, zor elbette...

…

Ne demiştin?

“Devletimsi…”

…

Nasıl demiştin?

- Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni…



…

- Napacan?

(Ya da napcan)

- Napalım?

(Ya da napcaz)

...

Hep beraber: E eee eeeeeeee!