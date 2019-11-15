Ne?
A+A-
Kaç yaşında oldu?
36!
Sütten kesilmedi mi daha?
…
Hem süt istiyor.
Hem “yalancı meme…”
…
Belki de o nedenle, en yaygın sözdür buralarda, “Ağlamayan çocuğa meme yok” diye.
…
Teşhis:
“Akraba evliliği” bizimki…
Göz göre göre (!)
…
- Yürüdü mü peki?"
- Yok.
- Yeni yeni emekledi.
36'sında!
Tam ayağa kalkacaktı, yine düştü…
…
- Zor değil mi?
- Toprağı yağmalarken, yarını unutursan, zor elbette...
…
Ne demiştin?
“Devletimsi…”
…
Nasıl demiştin?
- Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni…
…
- Napacan?
(Ya da napcan)
- Napalım?
(Ya da napcaz)
...
Hep beraber: E eee eeeeeeee!
Bu yazı toplam 89 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar