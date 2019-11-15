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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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Ne?

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Kaç yaşında oldu?
36!
Sütten kesilmedi mi daha?

Hem süt istiyor.
Hem “yalancı meme…”


Belki de o nedenle, en yaygın sözdür buralarda, “Ağlamayan çocuğa meme yok” diye.

Teşhis:
“Akraba evliliği” bizimki…
Göz göre göre (!)

- Yürüdü mü peki?"
- Yok.
- Yeni yeni emekledi.
36'sında!
Tam ayağa kalkacaktı, yine düştü…

- Zor değil mi?
- Toprağı yağmalarken, yarını unutursan, zor elbette...

Ne demiştin?
“Devletimsi…”


Nasıl demiştin?
- Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni…

- Napacan?
(Ya da napcan)
- Napalım?
(Ya da napcaz)

...

Hep beraber: E eee eeeeeeee!

 

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