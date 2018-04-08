Ndue’den hayat öpücüğü: 5-4

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençlik Gücü konuk ettiği Yalova’yı uzutma anlarında bulduğu golle 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Gençlik Gücü’nün golleri 27 ve 90+1’inci dakikada Ndue Mujeci, 32. dakikada Mamadou, 36 ve 47’nci dakikada Debola’dan gelirken, Yalova’nın golleri 9’uncu dakikada Mithat Küçükakaçalı, 21’inci dakikada Buğra Barın, 45’inci dakikada Batshi ve 45+2’nci dakikada Uche Sunday kaydetti. Gençlik Gücü aldığı galibiyetle puanını 29’a çıkardı ve yarışta rakibine karşı büyük bir avantaj yakalamış oldu. Karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen mağlup olarak sahadan ayrılan Yalova ise 22 puanla haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Hüseyin Özaşık*, Fatih Bardakçıoğlu**

GENÇLİK GÜCÜ

Mehmet Kanat*

Hakan Karacaoğlu**

Ali Akbulut***

Gökhan Özer**

(Dk.82 Yusuf Palaz)

Uğur Sönmez**

Ndue Mujeci***

Hüseyin Taşcı**

Agit Altan**

(Dk.61 Sezgin)*

Debola Ogunseye***

Maiya Mamadou**

(Dk.73 Orhan)*

Ahmetcan Tokmak*

TD: Niyazi Göksun

YALOVA

İrfan Özbay*

Hasip Uluhan*

(Dk.90+2 Ahmet)

Mahmut İneci**

Çağan Ayatay**

Cemal Yaşınses*

Uche Sunday**

Selçuk Dilik**

Buğra Barın*

(Dk.56 Edis)**

Batshi Patrick**

Ali Azauz**

(Dk.83 Ali Karayel)

Mithat Küçük Akaçalı***

GOLLER: Dk.27 ve Dk.90+1 Ndue Mujeci, Dk.32 Mamadou(P),Dk.36 ve Dk.47 Debola(Gençlik Gücü),Dk.9 Mithat Küçükakaçalı, Dk.21 Buğra Barın(P), Dk.45 Batshi, Dk.45+2 Uche Sunday(Yalova)

KIRMIZI KART: Dk.54 Ferhat Oğlak (GG)