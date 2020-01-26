NBA yıldızı Kobe Bryant kızı ile birlikte öldü

Los Angeles Lakers’ın eski oyuncusu, NBA efsanesi Kobe Bryant Kaliforniya’da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ‘nin haberine göre Los Angeles Lakers efsanesi 41 yaşındaki Kobe Bryant, ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Bryant’ın şahsi helikopteri Calabasas şehrinde yere çakıldı. İddiaya göre yanında dört kişiyle birlikte seyahat ediyordu ve kazadan kurtulan olmadı.

TMZ Sports, Kobe’yle birlikte hayatını kaybedenlerden birinin 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Onore olduğu bilgisini paylaştı.

Kobe Bryant kimdir?

17 sezon boyunca NBA’de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu. NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olan “Black Mamba” lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyor. 2009 ve 2010 yıllarında NBA’in en değerli oyuncusu seçildi.

NBA tarihinin en çok sayı kaydeden dördüncü oyuncusu olan Bryant, 2016 yılında Los Angeles Lakers’tana emekli olarak nokta koymuştu.