Nazım Hikmet'in ilk kez ortaya çıkan görüntüleri

Bağımsız Sinema Merkezi, ilk kez Nazım Hikmet'in 1962'deki görüntülerini paylaştı. 3 dakikalık çekim Sovyetler Birliği'nde "Mavi Ateşçik" adlı bir televizyon programından alınmış

Nâzım Hikmet Ran 1962 yılında Sovyetler Birliği'nde bulunduğu sırada "Mavi Ateşçik" adlı bir televizyon programına konuk olur.

Orada izleyicilere yeni oyunun tanıtımını yapar ve bir şair dostu programda Nâzım'ın iki şiirini okur.