Nazım Hikmet'in ilk kez ortaya çıkan görüntüleri
Bağımsız Sinema Merkezi, ilk kez Nazım Hikmet'in 1962'deki görüntülerini paylaştı. 3 dakikalık çekim Sovyetler Birliği'nde "Mavi Ateşçik" adlı bir televizyon programından alınmış
Nâzım Hikmet Ran 1962 yılında Sovyetler Birliği'nde bulunduğu sırada "Mavi Ateşçik" adlı bir televizyon programına konuk olur.
Orada izleyicilere yeni oyunun tanıtımını yapar ve bir şair dostu programda Nâzım'ın iki şiirini okur.
24 Eylül 2019 Salı 13:37
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