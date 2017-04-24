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NAZIM HİKMET

NAZIM HİKMET

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Çınarı yıkmak için

                baltayı köküne vururlar.

evi yıkmak için

                sokarlar kundağı temele.

Kartal uçmaz olur

                kanadı kırılınca.

düşünebilir miyiz

                başımız vurulunca?

 

Onlar köküdür memleketin,

dallara yürüyen su

                         bu kökte saklıdır.

Onlar umudun temeli,

onlar kanadı hürriyetin,

                        halkın aklıdır.

 

Kaç kere kaç yerde baltalandı kök

yürümez oldu su

dallar kurudu.

Kırıldı kanat

öldürdüler aklı;

Ve sonra yolladılar insanları salhaneye.

Çünkü böyledir

             asrımızın gerçeklerinden biri.

 

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