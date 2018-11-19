'NATO'nun garantörlüğü kuzuyu kurda emanet etmek demektir'

Kıbrıs sorununun çözümüne NATO’yu karıştırmak, kuzuyu kurda emanet etmek demektir

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı yazılı açıklamada AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Brief” internet sayfasına verdiği mülakata cevap vermeye çalışan Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun NATO’nun garantörlüğü ve mevcudiyetiyle çözümü Anastasiadis’in görüştüğünü özünde doğruladığını belirtti.

Prodromu’nun söylediklerinden Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin çok önemli rol oynadığı NATO’nun garantörlüğünün Türkiye’nin garantörlüğünün yerine geçebileceği görüşünde olduğunun görüldüğünü kaydeden Stefanu, NATO’nun çözümün garantörü olabileceği yanılgısı içerisinde olanların NATO’nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde oynadığı role ve Yunanistan’ın Türkiye karşısında ne kadar “güvende” olduğuna sadece bir göz atmalarının dahi yeterli olacağını ifade etti.

Stefanu, “Anastasiadis, NATO’nun izlediği saldırgan politikalarla dünyanın dört bir yanında savaşlara, çatışmalara ve kan dökülmesine yol açtığını görmezden gelerek, NATO’yu garantör yapmayı istiyor” dedi. Stefanu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Kıbrıs trajedisinin ve 1974’te Kıbrıs aleyhine işlenen çifte cinayetin, darbe ve istilanın NATO tarafından planlanıp ilerletildiği tarihi gerçeğini Anastasiadis’in silerek, NATO’yu garantör yapmayı istediğine, yani kuzuyu kurda emanet etmek istiyor.

Kıbrıs sorununun çözümüne NATO’nun karıştırılması tezinin Kıbrıs’ı ve halkını yeni maceralar ve tehlikelerle karşı karşıya getireceğini kaydeden Stefanos Stefanu yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ı kurtaracak ve yeniden birleştirecek çözümün başarılmasında temel ekseni ve temel gücü teşkil eden AKEL’in NATO’cu garantileri ve Kıbrıs’ta NATO’nun varlığını ön gören bir çözümü kabul etmesinin asla söz konusu olmadığını vurguladı. Bunu böylesi bir düşünceyle flört edenlerin kesinlikle dikkate almaları gerektiğini dile getiren AKEL Basın Sözcüsü, Kıbrıs sorununda Anastasiadis’in ortaya koyduğu tutum ve taktikleri Hükümet Sözcüsü Prodromu’nun nafile bir biçimde haklı göstermeye çabaladığını belirtti. Stefanu “gerçekten hangi uluslararası faktör Kıbrıs sorununda Anastasiadis’in dediklerini benimsiyor ya da paylaşıyor? Üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm zemininde tutarlılığı hakkında kimleri ikna etti? ‘Desentralize federasyon’ konusunu açmaya karar verip, düşüncesinin içeriğini kendisi dahi bilmeksizin bunun belirlenmesini uzmanlara havale eden AKEL mi, yoksa Cumhurbaşkanı Anastasiadis mi?” sorularını sordu.