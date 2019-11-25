Natalie anısına zeytin fidanı diktiler

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum doğa severler Pazar günü Beşparmak Dağları’nda ortak doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün ardından ise ekip Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, oradaki çalışmalarla ilgili bilgi edindi.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Natalie Christopher'in anısına da zeytin fidanı dikilen buluşmada barış ve ortak yaşam mesajları verildi, ekolojiyi korumanın önemine vurgu yapıldı.

Sosyal medyada Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Haftanın son gününü Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum doğa severlerle birlikte Beşparmak Dağları'nın üzerinde geçirdik. Önce Bufavento'dan Taşkent Doğa Parkı'na yürüdük. Ardından ise Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalışmaları yakından izledik. Bu arada, yitirdiğimiz Kıbrıslı Rum doğasever dostumuz Natalie Christopher'ın anısına hep birlikte zeytin fidanı diktik. Bu güzel etkinliğimize her iki toplundan katılan doğa severlere ve etkinliğimiz gerçekleşmesine olanak sağlayan sivil alan ekibine yürekten teşekkür ediyoruz.”