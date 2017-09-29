Nasıroğlu adaylıktan çekildi

KKTC Basketbol Federasyonu’nda seçimli olağan genel kurul Cumartesi günü yapılacak. Genel kurul öncesi başkanlık için aday olan mevcut başkanı Ertuğ Nasıroğlu, adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Nasıroğlu yaptığı açıklamada kendi tarafından yapılmış gibi yazılan haberlerin asılsız olduğunu belirtirken, gazetelerde çıkan yazılar ve gelişen olaylar neticesinde daha fazla polemiklere sebep vermemek için ailesi ve arkadaşları ile aldığı karar doğrultusunda adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

Nasıroğlu: “Ailem ve arkadaşlarımla aldığı kararla adaylıktan çekildim”

Ertuğ Nasıroğlu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle: “KKTC Basketbol Federasyonu başkanlığım döneminde geçirdiğim 3 yıllık dönemin sonuna geldiğimiz bu günlerde kendi ağzımdan çıkmış gibi yazılan, çizilen ve söylediğim iddia edilen tüm haberlerin asılsız olduğunu tüm üye kulüp ve spor kamu oyuna bildirmek isterim.

Gazetelerde yazılan yazılar sonucunda ve gelişen olaylar neticesinde daha fazla polemiklere sebep vermemek açısından ailem ve arkadaşlarımla birlikte aldığım karar doğrultusunda yeni yapılacak KKTC Basketbol Federasyonu seçimlerinde aday olmayacağımı tüm spor camiasına ve basketbol federasyonuna üye tüm kulüplere bildirmek isterim.”

“Gönül rahatlığı içerisindeyim”

Genelde ülke sporuna, özelde basketbola her kademesinde katkı koymanın ve hizmet etmenin gururu ile gönül rahatığı içerisindeyim.

Bu vesile ile benimle beraber ülke basketbolunun kalkınmasına emek veren ve 3 yıl boyunca yönetim kurulunda görev yapmış tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca bu büyüme ve gelişmede KKTC Basketbol Federasyonu’na 3 yıl boyunca destek veren üye kulüplere, yazılı ve görsel basına, kurum, kuruluş ve Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’ne teşekkür eder, yeni seçilecek KKTC Basketbol Federasyonu yönetimine de başarılar dilerim”

İki aday kaldı

Daha önce Ertuğ Nasıroğlu ile birlikte federasyonun Asbaşkanlık görevini yürüten Ahmet Sütcü ve bir dönem federasyonda yer alan Tamer Bolat başkan adaylıklarını açıklamıştı. Nasıroğlu’nun adaylıktan çekilmesi sonrasında Cumartesi günü KTSYD Konferans Salonu’nda yer alacak olan seçimli genel kurulda Sütcü ve Bolat başkanlık için üyelerin onayını isteyecek.