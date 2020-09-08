NASIL YAPMALI?

Hükümet başardı, sıfırlanmış vakaları kontrol altında tutacağı yerde, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Aman sakın yapmayın’ dediğini yaptı, Türkiye’dekine benzer bir ‘açılım süreci’ni tercih etti ve sonuçta Corona’yı adeta hortlattı!

Şimdi ‘bu durumdan nasıl çıkılır’ sorusunun yanıtını bulmak gerekiyor.

Sağlık çalışanlarının feryatları gök kubbeye ulaştı, lakin hükümet onlar dahil hiç kimseyi duymuyor, dinlemiyor.

Akıl tutulması mıdır, yoksa başka bir nedeni var mıdır bilinmez ama bir yandan ‘virüsü nereden kaptığı meçhul vakalar’, yani ‘yerel vakalar’ aritmetik olarak çoğalırken, bu ortamda hükümet okulları açabiliyor!

Üstelik en korumasız, en naif yaş grubuna “Gelin, eğitim yapacağız” diyebiliyor Eğitim Bakanlığı…

“Gerekli tedbirler alınmıştır” sözleri tam bir safsata… Okullardan sürekli ihbarlar yağıp duruyor, ‘doğru düzgün önlem yok’ diye…

Diğer yandan kumarcılar gelsin diye ‘3 günlüğüne gelecek olanlar için karantina muafiyeti’ kararı alan hükümet kamuoyu baskısıyla bundan çark etse de ‘kumarcılara resmi görevli muamelesi’ yapılmayacağını kim garanti edebilir ki bu saatten sonra?

Güven bitmiş durumdadır ve ‘Bunlar her şeyi yapabilir’ algısı sokakta hakimdir.

Sağlıktaki kaygı, korkuya dönüşmüş durumdadır. Ekonomide kırmızı alarm çalıyor. Eğitim kaos. Hayat yeniden durma noktasına doğru sürükleniyor.

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Peki ama bu kaotik ortamdan nasıl çıkılabilir?

Yapılabilecek neler vardır?

Halkın 73 günlük ‘sıfır vaka’ başarısını yüzlerine gözlerine bulaştıranlardan bir hayır gelmeyeceği aşikardır. Ama yine de ‘nasıl yapmalı’ sorusuna yanıt aramaktan başka çare yoktur.

Öncelikle ve kesinlikle ÜLKEYE GİRİŞLER derhal ve katı şekilde KONTROL ALTINA ALINMALI, tek bir POZİTİF VAKA’nın daha ülkeye girmesi engellenmelidir.

7 günlük KARANTİNA yeterli olmasa da, birçok ülkede 7 hatta 5 günlük karantina uygulaması başlatıldığı görülüyor. 7 GÜN KURALI kesinlikle uygulanmalıdır.

Bir yandan mevcut hastaların tedavisi devam ederken ve yatak ile diğer ekip ve ekipman yetersizliği de dikkate alınarak, ALTERNATİF PANDEMİ MERKEZLERİ ayarlanmalıdır. Zira yanlış zemine ve yanlış yöntemlerle başlatılan Pandemi Hastanesi’nin bugün-yarın biteceği yoktur.

Vaka sayısında son günlerde görülen PATLAMA ciddi bir BİLİMSEL EKİP tarafından mercek altına alınmalı, siyasiler TEKNİK İNSANLAR’ın önünden çekilmeli, BİLİM KURULU ve ENFEKSİYON ÜST KURULU pandemi mücadelesinde yasanın da emrettiği gibi BAŞAT ROL oynayabilmelidir.

Yurtdışından gelişlerde sıkı kontrol ile sağlık ekiplerinin YEREL VAKALARA ODAKLANABİLMESİ sağlanmalı, pozitif vakalar süratle izole edilmeli, temaslıları bulunup karantina sürecine sokulmalıdır. YEREL VAKALAR KONTROL ALTINA ALINABİLİRSE, vaka sayısında yeniden inişe geçmek mümkün olabilir, başta sağlık sistemi olmak üzere herkes biraz rahat nefes almış olur.

Bu süreçte en azından 15 günlüğüne OKULLARIN AÇILMASI ERTELENMELİ, TOPLU ETKİNLİKLER SINIRLANDIRILMALI, DEVLET DAİRELERİ RANDEVU SİSTEMİ ile hizmet vermeye başlamalıdır.

Bunlar ‘sade bir vatandaş’ın naçizane önerileridir ve asla bilimsellik iddiası yoktur.

Ancak hükümetin bilimsellikten çok daha uzak, popülist, belirli zümrelerin çıkarları doğrultusunda aldığı ya da almadığı kararlardan çok daha mantıklı olduğu da aşikardır.

Şimdi bir kez daha Covid-19 ile ciddi mücadele zamanıdır ve hükümet bilimsel akla uygun iş yapar ya da yapmaz, en iyisi herkes kendisini ve de sevdiklerini korumaya alsın.

En doğrusu budur…