“… nasıl size güvenmemizi bekliyorsunuz!”

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı veriler ışığında ‘hava yoluyla gelen pozitif vakaların daha fazla olduğunun’ ortaya çıkmasıyla Bakanlar Kurulu’na güven duyulmasının mümkün olmadığını yineledi.

Erhürman, “Hava yoluyla gelen 60'ın üstüne, deniz yoluyla gelen 30'un altında vaka var. Ve siz toplamayı bile doğru yapamayıp, yanlış hesabın üzerine karar üretirken size güvenmemizi bekliyorsunuz!!!” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “’Bu kadarını da yapmış olamazlar’ dediğimiz ne varsa yaptınız” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılıyor. Deniz yoluyla gelen 66, Hava yoluyla gelen 33 vaka var deniyor. Sonuç çıkarılıyor: "Demek ki deniz yoluyla gelenler daha riskli". Bu sonucun üzerine de bir karar inşa ediliyor ve deniz yoluyla gelişler sınırlandırılıp PCR sonuçları çıkana kadar limanda karantinada tutulacaklar deniyor.

Oysa sevgili Cenk Mutluyakalı ve Hüseyin Ekmekçi Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden hesap yapıyorlar ve sonuçların tam tersi olduğunu çıkarıyorlar. Hava yoluyla gelen 60'ın üstüne, deniz yoluyla gelen 30'un altında vaka var. Ve siz toplamayı bile doğru yapamayıp, yanlış hesabın üzerine karar üretirken size güvenmemizi bekliyorsunuz!!! "Yok canım bu kadarını da yapmış olamazlar" dediğimiz ne varsa yaptınız. Sınır yok!!!”