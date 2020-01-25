Narkotik’ten operasyon. 372 adet hap ele geçirdi.

Lefkoşa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap, hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan para ele geçirildi.

Küçük Kaymaklıda 24 Ocak tarihinde, saat 22.00 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen Yemen Uyruklu YDÜ Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlı A.H.A.A.S., birçok yeşil reçete ile alınabilen ilaç ile uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlının tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde 6 ayrı paket şeklinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 372 adet değişik marka ve içeriklerde yeşil reçete ile alınabilen hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 220 Euro, 150 Dolar ve 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını da belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile hapların analiz sonuçlarının beklendiğini ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.