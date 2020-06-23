Narkotik’ten operasyon: 2 tutuklu

İskele’de F.A.Y. (E-35)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, bugün saat 19.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içeren saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök hintkeneviri türü bitki ile bir miktar hintkeneviri yaprakları bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıs ve aynı ikametgahta kalmakta olan N.A. (K-45) tutukladı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.