Namık Kemal Meydanı 2018’i coşkulu bir şekilde karşıladı

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla Namık Kemal Meydanı’nda yapılan yeni yıl kutlamasında Mağusalılar 2008 yılını coşkulu bir şekilde karşıladı. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran çok sayıda kişi İsmet Ekiz ve Koli Band’ın şarkılarıyla eğlendi.

Yeni yıla girilmesine saniyelerin kaldığı anlarda başlayan ve yeni yılın ilk anlarında devam eden havai fişek gösterileri Mağusa semalarını aydınlatırken, meydanı dolduran halk coşkulu bir şekilde 2017’yı uğurlayıp 2018’yi karşıladı.