Namık Kemal galibiyetle başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olarak Genç Kız Türkiye Voleybol Yarı Finalleri’ne katılan Namık Kemal Lisesi ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
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Gaziantep’te düzenlenen Genç Kız Türkiye Voleybol Yarı Finalleri’nde Namık Kemal Lisesi B Grubu’nda İzmir Özel Gelişim Koleji, TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi ve Gaziantep Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile aynı grupta yer alıyor.
Namık Kemal Lisesi grubunda ilk maçını Gaziantep Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile oynarken parke zeminden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Namık Kemal Lisesi bugün TED İstanbul Koleji ile ülkemiz saatiyle 15.00’te karşılaşacak.
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