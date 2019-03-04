Meclis Genel Kurulu’nda Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımına yönelik ihale tartışılıyor.

Tatar: Kıb-Tek’e jeneratör alımı acil değil

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 62. madde tahtında söz aldı, Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporu hakkında konuştu. Tatar, Kıb-Tek’te önemli bir süreç yaşandığını belirtti. İhalenin uluslar arası şekle dönüştürüldüğünü ifade eden Tatar, yasalara göre Elektrik Kurumu’nun yapacağı ihalenin ilgili yasaya göre borç komitesinden geçirilmesi gerektiğini savundu. Tatar, 300 milyon TL olan borcu olan kurumun, aynı miktarla bir kez daha ‘keyfi’ şekilde borçlandırılacağını söyledi. Jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporunu Meclis kürsüsünden okuyan Tatar, önemli noktalara madde madde değindi. Tatar, bu alımın acil olmadığını da kaydetti. Bu konuda ODTÜ raporunun dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Esas olan kablo ile elektrik ile KKTC’nin önünü açmaktır. Kurumu bu kadar borç altına sokmayınız. Bir takım çelişkili durumlar vardır” şeklinde konuştu. Tatar, ihale ile ilgili hükümetteki siyasi partiler arasında ‘bölünmeler’ yaşandığını da öne sürdü.

Arıklı: Kurum, yüklü miktarda borçlanılmamalı

Tatar’ın ardından YDP Milletvekili Erhan Arıklı söz aldı.

Arıklı, Kıb-Tek yönetiminin Ekonomi Bakanı Özdil Nami’yi suçlayıcı tavır içinde olduğunu savundu.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ‘adil’ şekilde davranarak, ihale şartnamesini ODTÜ’ye gönderdiğini belirten Arıklı, raporda ihalede ‘kamu yararına’ önem gösterilmesi gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.

Arıklı, 2019 yılında 31 Mart’tan sonra dövizde patlama yaşanacağını defalarca dile getirdiğini belirterek, kurumun yüklü miktarda borçlanılmaması gerektiğini de belirtti.

Nami: “Yönetim Kurulu ile bakanlığın ters düştüğü durum yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, şu anda eski jeneratörlerin devreden çıkarılarak, daha ekonomik jeneratörlerin devreye konulması ve bunların da kendi kendini ödemesinin planlandığını kaydetti.

Nami, şu anda 4 tane jenarötöre gerek olup olmadığı ve teknolojisinin neye dayandırılmasının konuşulduğunu belirtti.

Bakanlık olarak ihale ile ilgili verilen ODTÜ görüşünü son derece değerli bulduklarını söyleyen Nami, ihale şartnamesinin en fazla katılımcının katılması için esnek şekilde çalışıldığını dile getirdi.

Nami, Yönetim Kurulu ile bakanlığın ters düştüğü durum olmadığını kaydetti.

Borç komitesine gidilip gidilmemesi konusunu da değerlendireceklerini söyleyen Nami, “Öyle bir yasal zorunuluk varsa gereği yapılacaktır” dedi.