CTP Lefkoşa Milletvekili, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Hükümet’in yeni vergi düzenlemesine ilişkin Yasa Tasarısı’na işaret etti, Başbakan’ın bunu ‘müjde’ gibi lanse etmesinin aksine, sadece ‘patronlara’ yönelik bir vergi indirimi öngörüldüğünü, halkın ödediği emlak vergisinde ise %200’ün üstünde artırıma gidileceğinin altını çizdi

CTP Lefkoşa Milletvekili, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dünkü Meclis Birleşimi’nde Türkiye’den aktarılacak kaynağa ilişkin sorduğu somut sorulara yanıt alamadığı gibi, ‘neden sordun’ tepkisiyle de karşılaştığını anımsattı, bunun kabul edilemez olduğunu altını çizdi.

Hükümet’in pembe gözlük takmış bir havası olduğuna işaret eden Nami, Başbakan Tatar’ın çizdiği ‘güllük gülistanlık’ çerçevenin aksine, gazete manşetlerinin ülkedeki durumun bunun tam aksi olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Vergi düzenlemesine ilişkin Yasa Tasarısı’na da işaret eden Nami, Başbakan’ın bunu ‘müjde’ gibi lanse etmesinin aksine, sadece ‘patronlara’ yönelik bir vergi indirimi öngörüldüğünü, halkın ödediği emlak vergisinde ise %200’ün üstünde artırıma gidileceğine işaret etti.

Yapılması gerekenin bunlar değil, ‘vergi denetiminin etkin yolla denetimi’ sağlanmadan indirime gidilmesinin, toplanan vergilerde düşüşe yol açacağına değinen Nami, Cumhurbaşkanlığı seçimine de gidilirken ‘belirli kesimlere şirin görünme’ çabası ile adımlar atıldığına vurgu yaptı.

‘Bunu da büyük ihtimalle Türkiye istedi sizden’

Başbakan Ersin Tatar’ın Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemini CTP’ye anlatmaya çalıştığını anımsatan Nami, ‘Rüyamızda görsek inanmazdık’ dedi.

Önerdikleri yasanın 2021’den itibaren devlete getiri sağlayabileceğine işaret eden Özdil Nami, emlak vergilerinin bu yasa ile artırılsa bile kur farkından oluşacak ek mükellefiyeti bir karşılayamayacağını, ‘göstermelik’ bir şey olduğuna dikkat ketçi.

“Bunu da büyük ihtimalle Türkiye istemiştir sizden, çünkü protokollere konu bir unsurdur…” diyen Nami, bu Tasarı’nın, söylendiğinin aksine Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda, ‘yaraya merhem olmayacağına’ vurgu yaptı.

“Başbakan’ın bu sloganının da mı altı boş, halkı yanıltmaya yönelik?”

Ülkenin kaynadığını ifade eden Nami, ‘iyi niyetle’ Türkiye’den gelecek kaynaklara bel bağlanmaması, kendi ayaklarımız üzerinde duracak reformlara yönelmemiz gerektiği önerisi yaptıklarını ancak 9 aydır buna yönelik herhangi bir yasa tasarısının gündeme getirilmediğinin altını çizdi.

Enterkonnekte sistemde Başbakan’ın ‘top bizde’ açıklamasını da anımsatan Nami, “Top sizde ise neden adım atmıyorsunuz, yoksa Başbakan’ın bu sloganının da mı altı boş, halkı yanıltmaya yönelik?” diye sordu.

Başbakan’ın bir diğer vaadinin ‘ülkenin yatırım cenneti’ olacağına dair olduğunu anımsatan Nami, tüm vaatlere karşın e- devlet projesinin bile durduğuna işaret etti, bir adım ileriye gidilmediği gibi, geriletildiğini vurguladı.

Tarım, turizm ve eğitimde bugünün ihtiyaçlarından uzak kalıplaşmış teşvik sistemlerinden vazgeçilmezse, yıllar sonra da aynı sorunların tartışılmaya devam edileceğine işaret eden Nami, seçim arifesinde ‘makyaj, popülist’ adımlar dışında bir adımın atılmadığını vurguladı.

Özdil Nami, önümüzde çok ciddi ekonomik sıkıntıların olacağı günlerin bizleri beklediğine işaret etti, Hükümet’i bu popülist adımlar yerine, gereken adımları atmaya çağırdı.