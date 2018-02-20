“Güney Kıbrıs’la da ticari ilişkileri geliştirmek arzusundayız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, yeni kurulan hükümetin önemli hedefleri bulunduğunu, ekonomiyi çalışmaların odağına yerleştirdiklerini, refahı, istihdamı ve milli geliri artırmanın şaşmaz hedefleri olduğunu vurguladı.

Bakan Nami, son dönemde doğal gaz ve hidrokarbon etrafında şekillenen gerginlik atmosferinin iki tarafın da ekonomisini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Özdil Nami, Güney Kıbrıs’la da ticari ilişkileri geliştirmek arzusunda olduklarını ifade ederek “Yeter ki karşılıklı istek ve irade olsun. Bizim onlara da dostluk elimiz daima uzalıdır” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan KTTO Yönetim Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye görevinde başarılar diledi.



Deniz: “Şanslıyız”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, kendilerini şanslı addettiklerini, içlerinden, özel sektörden gelen ve özel sektörün sorunlarını iyi bilen bir kişinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinde bulunmasının KTTO için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Deniz, KTTO olarak karşılıklı iş birliğine açık olduklarını, Bakan Nami’ye her türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını beyan etti.



“Ülkede yangın var”

“Ülkede yangın var” diyen Deniz, bu yangını söndürmek için görevlere talip olduklarını, Özdil Nami’nin de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine gelmesini fırsat olarak değerlendirdiklerini, esas amaçları olan ülke refahını yukarıya çekmek, ekonomiyi büyütmek, yatırımların önünü açmak ve istihdamı artırmak için yapacak çok şey olduğunu vurguladı.



Nami: “KTTO en güzide kuruluşlarımızdan biri”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de ziyaret için teşekkür ederek KTTO’nın yeni Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.

Bakan Nami, KTTO’nun Kıbrıs Türk toplumunun en güzide, en köklü kuruluşlarından biri olduğunu, uluslararası tanınırlığıyla ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

KTTO’nun AB ile ilişkilerde hayati rol üstlendiğini söyleyen Nami, KTTO’ya çalışmalarında Bakanlık ve hükümet olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Nami, yeni kurulan hükümetin önemli hedefleri bulunduğunu, ekonomiyi çalışmaların odağına yerleştirdiklerini, refahı, istihdamı ve milli geliri artırmanın şaşmaz hedefleri olduğunu vurguladı.

Nami, bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri belirleme çalışmalarının devam ettiğini, oluşmuş kanaatler bulunduğunu, ancak bunu katılımcılık ilkesiyle olgunlaştırmak istediklerini ifade etti.

Ülkenin içinde yatırım iklimini oluşturmanın en önde gelen hedefleri olduğunu söyleyen Nami, diğer yandan dünya ile ticaret ilişkilerini geliştirmek için el birliğiyle çalışmak gerektiğine dikkat çekti.



“Güney Kıbrıs’la da ticari ilişkileri geliştirmek arzusundayız”

Güney Kıbrıs’la da ticari ilişkileri geliştirmek arzusunda olduklarını vurgulayan Nami, “Onlar da aynı arzuyu ortaya koyarlarsa. Bunun önünde de engeller varsa -ki vardır- bunları kaldırmak, Yeşil Hat Tüzüğü’nün çerçevesini genişletmek, olağan faaliyetlerin etki alanını derinleştirmek... Bunlar mümkündür. Yeter ki karşılıklı istek ve irade olsun. Bizim onlara da dostluk elimiz daima uzalıdır” diye konuştu.

Son dönemde doğal gaz etrafında şekillenen ve arzu edilmeyen bir gerginlik atmosferi oluştuğunu kaydeden Nami, bunun iki tarafın ekonomisine de, başta turizm olmak üzere olumsuz etkisi olacağını kaydetti.

Nami, “Biz bunların hepsinin bir şekilde üstesinden gelinebilecek sorunlar olduğuna inanıyoruz. Yeter ki birbirimize karşı saygılı davranalım ve her iki tarafın hak ve çıkarlarına saygılı politikalar üretme başarısı gösterelim. Bizde bu irade var. Umarım kendilerinde de olur. Bu çerçevede hem o konuda, hem ticari konularda ilişkilerimiz artarak devam eder” dedi.