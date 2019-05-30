Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Özdil Nami, hükümet programında ekonomi ile ilgili genel ifadelerin bulunduğuna değinerek, “UBP-HP Hükümet Programı’nda onlar versin biz dağıtalım anlayışının Türkiye’de olası bir ekonomik şoklara karşı tamamen savunmasız bırakan bir anlayış” dedi.

Nami, hükümet programında sorunların yüzeysel belirtilmesini de eleştirerek, kendi içinde çelişen ifadeler olduğunu kaydetti.

Özgürgün ve Atun yok…

Hükümet programının görüşüldüğü bugünkü toplantıya koalisyona güvenoyu vermeyeceğini açıklayan Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün katılmadı.

Toplantıda UBP Milletvekili Sunat Atun da yer almıyor

Her vekil birer saat konuşacak…

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, hükümet programı ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek.

İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Bir tam gün sonra, açık şekilde oylama…

Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Nami: “Onlar versin biz dağıtalım anlayışı var”

CTP Milletvekili Özdil Nami, hükümete başarılar diledi, bu süre içerisinde gördükleri yanlışlıkları aktaracaklarını belirtti.

Nami, hükümet programında sorunların yüzeysel belirtilmesini de eleştirerek, kendi içinde çelişen ifadeler olduğunu kaydetti.

Hükümetin yeni bir önerisinin bulunmadığını dile getiren Nami, içeriğin oldukça zayıf olduğunu ifade etti.

Nami, programda ekonomi ile ilgili genel ifadelerin bulunduğuna değinerek, “UBP-HP Hükümet Programı’nda onlar versin biz dağıtalım anlayışının Türkiye’de olası bir ekonomik şoklara karşı tamamen savunmasız bırakan bir anlayış” dedi.

“TC’den kaynak gelmese dahi kendi ayakları üzerinde duran bir anlayış ile hareket edildi”

Geçmiş hükümet döneminde devletin gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı hedefler koyduklarını söyleyen Nami, tüm bunların takvimlendirildiğini de dile getirdi.

TC’den kaynak gelmese dahi kendi ayakları üzerinde duran bir anlayış ile hareket edildiğini belirten Nami, “Bu engellendi. Hükümetin düşürüldüğü gün okul yapma için kaynak arayışı içindeydik” dedi.

Nami, ‘geçmiş hükümetin icraat yapamadığı’ söylemlerinin mesnetsiz olduğunu vurguladı.

“Bina, 2 yıl içinde boşaltılmalı”

Yeni hükümette yapılan görev dağılımlarına da değinen Nami, bazı dairelerin Ekonomi ile Maliye Bakanlığı’nın altından alınmasını eleştirdi.

Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasının askere ait olduğunu, 2 yıl içinde boşaltılması için 2 kez yazı yazıldığını hatırlatarak, gereken kaynağın bütçeye konulduğunu aktardı.

“Sanayi bölgeleri hangi yolla yapılacak?”

Görevde oldukları döneminde sanayi bölgelerinin dağıtımının kurulan komisyon aracılığıyla şeffaf şekilde yapıldığını ifade eden Nami, yeni hükümet döneminde bu dağıtımların hangi yolla yapacağını sordu.

“AKSA ile yola devam edilip, edilmeyecek mi?”

Nami, Ticaret Dairesi’nin daha donanımlı hale getirilerek, geliştirilmesi gerektiğine değinerek, programda enerji konusunda yüzeysel ifadelerin yer aldığını söyledi.

Akaryakıt alım ihalesinde kendilerinin uyguladığı sistem ile çok zamanlı elektrik tarifesinin korunup korunmayacağını soran Nami, AKSA ile yola devam edilip, edilmeyeceğini de gündeme getirdi.

“Kıbrıs sorunu hükümet tarafından anlaşılmadı”

Nami, Kıbrıs sorunu ile ilgili programda yazılanların konunun ne noktaya geldiğinin hükümet tarafından anlaşılmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Süreçle ilgili detaylı bilgi veren Nami, Kıbrıs konusunda statükonun sonlandırılması için odaklanılması gerektiğini de belirtti.

Çeler: “Arsa hobisi ile fobisi olanların hükümeti başarılı olsun”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Arsa hobisi ile arsa fobisi olanların hükümetinin başarılı olmasını dilerim” dedi.

Çeler, “Asıl sütten ağzı yanan Kıbrıs Türk halkıdır, öyle bir yaktık ki 2,5 haftada bu halk dondurmayı bile üfleyecek” şeklinde konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet olabilmenin apayrı bir şey olduğunu kaydeden Çeler, “yoksa biz de kapı kapı gezer o parayı bulurduk” diye konuştu.

Son dönemde televizyon dinlediği eleştirilerin ve ithamlardan dolayı üzüldüğünü dile getiren Çeler, eski Bakanlar Kurulu’nun bir televizyon programında bir araya gelerek yüz yüze konuşmasının gerekliliğine değindi.

Çeler, yarım kalan projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Özyiğit: “Kısa bir süre sonra bu oyun bozulacak”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “41. hükümet, 41 kere maşallahla hayırlı olsun” dedi.

“Ne 4’lü koalisyon bozulurken ne de bu hükümet söylenen nedenlerle kuruldu” diyen Özyiğit, her şeyin Kıbrıs Türk toplumunun gözü önünde cereyan ettiğini kaydetti.

Özyiğit, “Kısa bir süre sonra bu oyunda bozulacak. Kapı kapılar ardında ne yaşandığını en iyi hükümeti bozanlar bilir” şeklinde konuştu.

Yeni hükümet döneminde kabineye girmesine kesin gözüyle bakılan bazı vekillerin son dakika değiştirildiğini de ifade eden Özyiğit, yeni hükümetin parti meclisinde onay olmasının ardından Tatar’ın TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gittiğini söyledi.

“Kıbrıs sorunu artık bitmeli”

Özyiğit, Kıbrıs konusunun oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Bu sorun bitsin, artık tarihe karıştıralım. Artık çocuklarımız, torunlarımız barış içinde ortak bir geleceğe yönelsin” dedi.

Özyiğit, federal çözümden vazgeçilmemesi gerektiğine de değindi.

“TC’den yardım alınmadan hareket edildi”

Özyiğit, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde TC’den yardım alınmadan hareket edildiğini aktardı.

Topluma gerçeklerin söylenmesini isteyen Özyiğit, hangi kurumların devredileceğini sordu.

Yakın zamanda Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Özyiğit, Kıb-Tek’te son zamanda çıkılan ihalenin sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

“TC Eğitim Bakanı Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni devretmemizi istedi”

Bakanlık döneminde hayata geçirdiği projelere değinen Özyiğit, görevde olduğu dönem boyunca sıklıkla Türkiye’ye şikayet edildiğini aktardı.

Özyiğit, TC Eğitim Bakanı’nın Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni devretmesini istediğini söyleyerek, bunun mümkün olmadığını izahat ettiğini aktardı.

Önümüzdeki günlerde bu konunun gündeme gelebileceğini de ifade eden Özyiğit, TC Eğitim Bakanlığı’nın kendisi ile görüşmemesinin nedeninin bu okulu devretmemesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Denktaş: Ersin bey Başbakanlıktan vazgeçsin, Maliye Bakanlığını alsın

DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş, geçmiş döneme ait pek bir şey söylemeyeceğini belirtti, hükümet programı ile ilgili ifade edilecek pek bir şey olmadığını, acele ile hazırlandığını kaydetti.

Başbakan Tatar’ın ana muhalefet koltuğunda otururken, 4’lü koalisyon hükümetine “al gülüm ver gülüm hükümeti” dediğini hatırlatarak, “Şu andaki hükümet ise ‘alayım gülüm önce de ben de sana vereyim hükümeti’ olarak adlandıracak” dedi.

Denktaş, yeni dönemde Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin ayrılmasını eleştirerek, sistemin yürümeyeceğini, çökeceğini ifade etti.

Maliye Bakanlığı’nın bu şekilde bölünmesinin doğru olmadığını da vurgulayan Denktaş, bu şekilde bakanlığın ‘noterlik’ görevi yapacağını dile getirdi.

“Olmayacak duaya amin demeyin”

Denktaş, “Artık Maliye Başbakanı’ndan bahsedebiliriz” diyerek, “Maliye Bakanlığı’nın adına, Gümrük ve Gelirler Bakanlığı da diyebilirsiniz. Olmayacak duaya amin demeyin. Dönün bu işi düzeltin. Ersin bey, Başbakanlıktan vazgeçsin, Maliye Bakanlığı’nı alsın” şeklinde konuştu.

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi ile ilgili adım atılmaması halinde işlerin yürümeyeceğini kaydeden Denktaş, “bu haliyle hükümetin yürümesini bile beklemeyin” dedi.

Kıbrıs konusu…

Denktaş, Kıbrıs konusuna da değinerek, “Kıbrıs’ta var olan hidrokarbon ancak adaya yeter. Bu konuda kavga çıkarmaya gerek yok” diye konuştu.

Siyaseten ülkenin tanınmanın kısa ve orta vadede mümkün olmadığın ifade eden Denktaş, devletin yaşatılması gerektiğini, ‘kabullenme’ konusunda Türkiye ile birlikte adım atılması gerektiğini kaydetti.

Yurttaşlık…

Denktaş, ‘vatandaşlıkla’ ilgili CTP-DP Hükümeti döneminden itibaren aynı şeyi savunduğunu ifade ederek, burada doğup, büyüyen kişilerin KKTC yurttaşı yapılması gerektiğini de söyledi.

Geçtiğimiz hükümet döneminde ‘mali kriz’ nedeniyle nüfus sayımı yapılamadığını ifade eden Denktaş, ekonomi, eğitim ve sağlığı belirleyebilmek için, bazı şeylerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

“4’lü koalisyon hükümetinin başına meteor taşı düşmediği kaldı”

Denktaş, “İki şeyi ümit ederim; bütçeye konulan paranın bir an önce akmasını, kurulan hükümetin dönem sonuna kadar devam etmesini ümit ederim” dedi.

Hükümet programların 5 yıl için hazırlandığını söyleyen Denktaş, ancak görev sürelerinin 1- 1.5 yıl olduğunu kaydetti.

Denktaş, 4’lü koalisyon hükümetinin başına meteor taşı düşmediği kalmıştı. Böyle bir dönemde, programın içine dönüp bakabilmeniz mucize” diyerek, “Ümit edelim bu hükümet daha uzun ömürlü olur. Bol hayırlı bir çalışma dönemi dilerim” şeklinde konuştu.

Usulle ilgili talep…

Denktaş, geçtiğimiz hükümet döneminde iktidarda 4, muhalefette ise 2 partinin bulunduğunu da söyleyerek, bu dönem 4 partinin muhalefette, 2 partinin ise iktidarda olacağını, muhalefet partilerinin genel başkanlarının zaman zaman istişare etmesi için ön sıralarda oturmaları konusunda usulle ilgili bir talepte bulundu.

Arıklı: “HP’li vekiller, kristal salonuna girmiş fil gibi”

Hükümet programına yönelik ilk sözü alan YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, 7 Ocak seçimi öncesinde ‘hesap soracakları insanla koalisyonda kurmayacağını’ söyleyerek halkın karşısına çıktığını ifade ederek, Halkın Partisi’nin vatandaşlardan bu şekilde oy aldığını belirtti.

Arıklı, halkta ciddi bir tepki olduğunu kaydederek, “Siyaset bu kadar yerlerde sürünmemeli” şeklinde konuştu.

“Hükümet programına girmiş fil gibi"

Arıklı, hükümet programının ‘süslü laflarla’ dolu olduğunu da belirtti.

4’lü koalisyon hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümetinin programını karşılaştıran Arıklı, bet ofisleri konusunda hiçbir maddenin yer almamasını eleştirdi.

Arıklı, Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı bünyesinden ayrılmasını da eleştirdi.

Cezaevinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden mahkuma da değinen Arıklı, “Cezaevinde bir doktor ve hemşire olmalı. Bu çocuk, 5 aydır Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyordu. Onun gibi birçok mahkum da Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyor” dedi.

Arıklı, UBP-HP koalisyon hükümetine güvenoyu vermelerinin mümkün olmadığını, ret oyu verceklerini açıkladı.

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