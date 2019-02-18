Nami: “Kimlerle çalışacağımıza biz karar veririz”

Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sunmuş olduğu Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasa Önerisi komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, ülkede seçim sistemi ile ilgili yasaların seçim yaklaşıldığında tartışıldığını kaydederek, her siyasi partinin kendi çıkarına göre de bu yasaya yön vermeye çalıştığını savundu.

Arıklı: Seçim gündemde yokken konu ele alınmalı

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, 3 ay önce hazırlayıp, sunduğu değişiklikleri Meclis’te temsiliyeti bulunan siyasi partilerin değerlendirildiğini belirtti.

Arıklı, mevcut seçim sisteminin değişmesi gerektiğine ilişkin Yüksek Mahkeme Başkanı’nın da açıklamaları olduğunu hatırlattı.

Ülkede seçim sistemi ile ilgili yasaların seçim yaklaşıldığında tartışıldığını kaydeden Arıklı, her siyasi partinin kendi çıkarına göre de bu yasaya yön vermeye çalıştığını savundu.

Arıklı, henüz seçim gündemde yokken, bu konunun ele alınması gerektiğini belirtti, önerilen çalışmada herhangi bir madde ile ilgili ısrarlarının olmadığını dile getirdi.

Çalışmanın içeriği ile ilgili bilgi veren Arıklı, 2 öneriye yönelik konuştu.

Arıklı, ilk önerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde her önüne gelenin aday olmasını zorlaştırmak, belli sayıda seçmenin öneri ile adaylığın önünün açılması olduğunu dile getirerek, siyasi partilerin, ihtiyaç duymaları halinde ‘ittifak’ yaparak seçimlere girmesini kapsadığını aktardı.

Oğuz: İvediliğe olumsuz oy vereceğiz

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Seçim Yasası’nın yıllar süren çalışma ile siyasi partilerin uzlaşısı ile ortaya çıktığını kaydetti.

Oğuz, UBP olarak bu önerinin daha çok tartışılmasın gerektiğini dile getirdi, seçimlerin yüzde 11’e yakın oyun yanmasının tartışılmasının şart olduğunu belirtti.

Seçime katılımın daha çok olmasının demokrasinin temsiliyeti açısından önemli olduğuna değinen Oğuz, “Halk, sınava girer gibi değil, koşarak seçime gelmeli” dedi.

Oğuz, ivediliğe olumsuz oy vereceklerini dile getirdi.

Özersay: Protokolde gündeme aldık

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Koalisyon Protokolü oluştururken, seçim sistemi konusunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan önerilerin ele alınıp, değiştirilmesi gerektiğini gündeme aldıklarını kaydetti.

Özersay, bunları tartışarak, önümüzdeki dönemde komitede sırasıyla ele alınması gerektiğini, hükümet ona ivediliğine ret oyu vereceklerini aktardı.

Yapılan oylamanın ardından tezkerenin ivediliğinin komitede görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edilmedi.

2 tezkereye oybirliği

Öte yandan Genel Kurul’da Tarımsal Araştırtma Enstitüsü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ile Tarım Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Kıb-Tek gündem oldu…

Tatar: Sıkıntı jeneratör ihalesi

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 62. Madde kapsamında söz aldı, Kıb-Tek ile ilgili konuştu.

Tatar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alınmasıyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya çıktığını söyledi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin ‘uyumsuzluğun’ ilgili bakanla olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Tatar, “Hüdaoğlu feda edilmiştir” diyerek, toplu iş sözleşmesi imzalanırken hükümetin haberinin olmamasını eleştirdi.

Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntının ‘jeneratör ihalesi’ ile ilgili olduğunu savunan Tatar, keşif bedeli ile alakalı bazı ‘oynamalar’ olduğunu kaydetti.

Tatar, kurumda ciddi sıkıntılar olduğunu, hükümetin ‘uyumdan’ bahsedemeyeceğini, yetkililerin ‘şeffaf’ olması gerektiğini belirtti.

Arıklı: “Hüdaoğlu görevden alınarak, yarıya pansuman yapıldı”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te uzun süren tartışmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alındığını ancak sorunun çözülüp, çözülmediğini sordu.

Yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun değil, üyelerin de görevden alınması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Yalnızca Hüdaoğlu görevden alınarak, oradaki yaraya pansuman edildi” dedi.

Arıklı, Kıb-Tek’in ‘ayrı bir cumhuriyet’ haline dönüştürüldüğünü savundu, “Orada bir saadet zinciri var. El-Sen’i her zaman paravan olarak kullanıyorlar” dedi.

Arıklı, hükümetin Kıb-Tek ile ilgili atacağı adıma destek vereceklerini belirtti.

Nami: “Kimlerle çalışacağımıza biz karar veririz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, özel sektöre maaş desteği konusunda tüzükle ilgili toplantı yapıldığını, çalışmanın içeriğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Nami, toplantıdan bir gün önce Devlet Planlama Örgütü ile bir araya geldiklerini, Çalışma Bakanlığı’nın da akademisyenlerden görüş aldığını belirtti.

Nami, çalışmaların tamamlanmasıyla raporun Bakanlar Kurulu’na sunulacağını aktardı.

Kıb-Tek ile ilgili de konuşan Nami, “Görüş ayrılığı olması normal. Bunların sosyal medya yerine bakanlıkta yapılacak toplantılarla dile getirmek gerekiyor. Gerekli ikazları yaptık” dedi.

Yönetim Kurulu ile bakan arasında uyum konusunda hem kendisi hem de Hüdaoğlu’nun gerekeni yaptığını söyleyen Nami, “Bu tip görev değişiklikleri bizim yetkimizde… Yetki de sorumluluk da bizde. Kimlerle çalışacağımıza bizler karar veririz” dedi.

Nami, jeneratör ihalesinin uluslar arası ihale haline dönüştüreceklerini de aktardı.

Kurum çalışanları ile bakanlık arasında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getiren Nami, Kıb-Tek ile ilgili yatırımların aksamadan devam ettiğini ifade etti.

Nami, çoklu tarife ilgili çalışmaların da tamamlandığını, kamuyu bilgilendirici spotların hazırlandığını belirterek, dileyenlerin çoklu tarifeye geçebileceğini, dileyenlerin de mevcut sistemde kalabileceğini ifade etti.

Kablo ile elektrik konusunda çok büyük çalışmalar yaptıklarını söyleyen Nami, Brüksel ve Ankara’da önemli toplantılar yaptıklarını dile getirdi.