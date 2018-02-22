Nami, iş insanları ile bir araya geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İstanbul Sanayiciler ve İşinsanları Federasyonu heyeti ile kendilerine eşlik eden KKTC İş Adamları Derneği yetkililerini kabul etti.



Ekonomi Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmeye, Türkiye ve KKTC’den 30’a yakın iş insanı katılırken, Bakan Nami, KKTC İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat ve İstanbul Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Muammer Ömeroğlu toplantının basına açık bölümünde konuşma yaptı.





NAMİ



Konuk heyeti KKTC’de görmekten mutlu olduğunu belirten Ekonomi ve Enerji bakanı Özdil Nami, bugüne kadar KKTC’nin en büyük destekçisinin Türkiye olduğunu dile getirdi.



Kıbrıslı Türklerin bugüne büyük mücadeleler vererek geldiğine, bugün mücadelenin ekonomi üzerinden yapıldığına dikkati çeken Nami, KKTC’yi ekonomik olarak kalkındırmak için uğraşırken, dünyaya açılan kapının yine Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.



Nami, özel sektörün öncü gücüne ve serbest rekabetin en iyi şekilde oluşması gerektiğine inananlar olarak, TC işadamlarıyla, KKTC işadamlarını bir araya getirmek, güçlerini birleştirmek ve bu güçle hareket etmelerini sağlamanın öncelikli görev olduğunu kaydetti.



Kıbrıs sorununa çözüm çabalarının sonuçsuz kaldığına da işaret eden Nami, rekabet içinde olunan Güney Kıbrıs ve bir AB gerçekliğinin ortada olduğunu belirtti. Nami, Kıbrıs Türk piyasası ve işadamlarının o ortamlarda da ayakta durabilmesini sağlamanın amaçları arasında olduğunu söyledi.



KÜRŞAT



KKTC İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat da, Nami’nin özünde bir işadamı olduğunu belirterek, “Sizlerin açtığı yolda ilerlemeye gayret gösteriyoruz ve bu meyanda özellikle Kıbrıs Türk işadamları olarak, özellikle Avrupa ve daha ilerisinde iş yapabilmesi için ortaklıklar kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



TÜÇİAD gibi bazı derneklerle de dostluğu ilerleterek ilerlemek istediklerini belirten Kürşat, eğitim, turizm, gayrı menkul gibi sektörler değerlendirebileceği gibi, Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli işadamlarının Rum işadamlarıyla bir araya gelebileceği AB’ye açılan bir kapı da yaratabileceklerini ifade etti.



ÖMEROĞLU



İstanbul Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Muammer Ömeroğlu da, geliş amaçlarının yapmış oldukları işler dışında farklı sektörlere açılıp açılamayacaklarını görmek, KKTC’ye fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını öğrenebilmek ve bu konularda Bakan Nami’ye danışmak olduğunu söyledi.