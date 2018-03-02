Nami, 'İdeolojik değil somut çalışma'

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 91 milyon 742 bin 200 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

Toplantıda, bakanlık bütçesiyle ilgili ilk konuşmayı Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros yaptı. Ekonomi ve enerjinin tek çatı altında yer almasının doğal olduğuna işaret eden Toros, ülkenin özel konumu göz önüne alındığında tecrit konumu devam ettiği sürece ekonominin hiçbir zaman siyasetten ayrı değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye ile özel ilişkiler olmasaydı ülkenin şu anki refah seviyesine gelmesinin mümkün olamayacağını anlatan Toros, Türkiye’ye, devam eden “cömert” katkıları için teşekkür etti.

Ülkelerin kalkınması açısından üretimin önemine değinen Toros, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmanın birbirinden farklı olduğunu, kalkınmanın ülkenin hem sosyal hem ekonomik alanda sınıf atlaması anlamına geldiğini söyledi.

“4’LÜ KOALİSYONUN ESAS ODAĞI SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA”

UBP’nin “muhafazakâr” siyasi ekonomik politikalarından sonra oluşan 4’lü koalisyonun esas odağının sosyal ve ekonomik kalkınma olarak belirlendiğini anlatan Toros, tüm koalisyon ortaklarına bu konulara önem verdikleri için teşekkür etti.

Ülkedeki kalkınma stratejisi içerisinde bir taraftan yerel sermayesi yetersiz kalırken diğer taraftan yerli sermayenin yabancı sermayeye karşı korunması gerektiğini anlatan Toros, yatırımları doğru yönlendirmenin önemine değindi.

Ülkede ciddi bir finansman sıkıntısı yaşandığını anlatan Toros, siyasi tecridin de önemli sorun olduğunu belirtti.

Öte yandan bu durumu iyileştirmenin hükümetin öncelikleri arasında olması gerektiğini kaydeden Toros, Özdil Nami’nin Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasının değerli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yatırım ikliminin rekabet edebilirlik sorununu iyileştirmek için ülkede kapsamlı bir vergi ve kamu reformuna ihtiyaç olduğunu dile getiren Toros, bürokrasi konusunda radikal çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN ENTERKONNEKTE SİSTEME GEÇİLMELİ”

Yatırım iklimi konusunda enerji alanındaki sorunların da çözülmesi gerektiğini dile getiren Toros, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilmek için enterkonnekte sisteme geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’la rekabet edebilmek için finansman maliyetleri konusunda çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlatan Toros, bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu anlattı.

Dış pazarlara erişim ihtiyacı konusuna da değinen Toros, Türkiye’nin sunduğu kıyı ticaret, menşei ve lojistik imkânlarının daha iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

“YURT DIŞI PAZARLARININ TALEP ETTİĞİ STANDARTLARA ULAŞMAK ÖNEMLİ”

Toros, yurt dışı pazarlarının talep ettiği standartlara ulaşmanın da önemine işaret etti.

“Sanayi bölgelerinden utanç duymaktayız” diyen Toros, sanayi bölgelerinin bir yönetime ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bu yönetimin en etkin şekilde sanayi bölgelerinde faaliyet gösterenler tarafından mümkün olabileceğini, devletin bunu işletmesi değil sadece yönetmesi gerektiğini kaydeden Toros, sanayi bölgelerinin işletmelerinin oluşturulacak konsorsiyuma aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Hidrokarbon konusuna da değinen Toros, hiçbir ülke rezervinin tek başına ekonomik olamayacağını, rezervlerin bir ağ içinde birleştirilip Kıbrıs’tan Türkiye’ye bir ağ ile yönlendirilmesiyle bir ekonomik değere sahip olabileceğini dile getirdi.

Toros hidrokarbonun hem Kıbrıs hem de bölge açısından önemli bir fırsat olduğunu, konunun bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TATAR: ”BÜTÇE BÜYÜK KÜLFETLER İÇERİYOR”

Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yayınladığı raporlara işaret ederek, iş insanlarına ve yatırımcılara umut vermenin önemine değindi.

Bütçenin sıfırdan yazılabilmesi durumunda büyük tasarruflara gidilebileceğini anlatan Tatar, bütçenin büyük külfetler içerdiğini anlattı.

Kamunun etkinliğini artırmak, özel sektörün önünü açmak için kamudan kaynaklanan yükün azaltılması gerektiğini anlatan Tatar, emeklilik yaşının kademeli olarak 60’a çıkması, herkesin sosyal sigorta emeklisi olması gibi önlemlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Kalkınma konusuna da değinen Tatar, ekonomi büyürken çevre dikkate alınmazsa kalkınmanın mümkün olmayacağını söyledi.

“FAİZ YASASIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİM”

Faiz Yasası konusunda yaşanacak gelişmeleri ilgiyle takip edeceğini dile getiren Tatar, ekonominin büyümesi açısından bu konunun önem taşıdığını, bu anlamda dengeli hareket etmeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İhracatın önemli olduğunu, burada hizmet ihracatına önem verilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, turizm açısından havayolları eksikliğinin sorun yarattığını söyledi.

Tatar, en azından kağıt üzerinde KTHY benzeri bir şirket kurulması için çalışma yürütmek gerektiğini dile getirdi.

KOBİGEM gibi kuruluşlar yoluyla kredi imkanı yaratılmasının önemine vurgu yapan Tatar, bunun ekonomi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

AMCAOĞLU: “ENERJİ DAİRESİ KURULMASI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLMELİ”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da enerjinin devlet politikası olmasının önemine işaret etti.

Amcaoğlu özellikle Enerji Dairesi kurulması konusunda geçen dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilerek, enerji idaresinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Suç gelirlerinin aklanması konusundaki yasanın bir an önce yasalaşarak hayata geçmesi gerektiğini anlatan Amcaoğlu, ekonomi alanında hayata geçmesi beklenen yasaların takipçisi olacağını belirtti.

Sanayi bölgelerinin durumundan utanç duyduklarını kaydeden Amcaoğlu, konuyla ilgili ayrılan kaynakların da kullanılmadığını söyleyerek, bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu anlattı.

“ELEKTRİĞİ UCUZLATMAK VE ÇEVREYE DUYARLI HALE GETİRMEK BAKANLIĞIN GÖREVİ”

Önemli bir konu olan kabloyla elektrik konusunun hükümet programında yer almadığını ifade eden Amcaoğlu, yenilenebilir enerji konusunda yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

Dizel santrallere filtre takılması ve bunların servislerinin büyük meblağlar gerektiğini söyleyen Amcaoğlu elektriği ucuzlatmanın ve çevreye duyarlı hale getirmenin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın görevi olduğunu söyledi.

TAÇOY: “TEŞVİK SİSTEMİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy konuşmasında devletin devamlılığının önemine değindi.

Taçoy teşvik sisteminin devam ediyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifaden etti.

Ülkedeki güven ortamının yatırımcı için oldukça önemli olduğunu anlatan Taçoy, bu konuya önem verilmesini beklediğini anlattı.

Değişik alanlardaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, bilişim alanına ağırlık verilmesi, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Sanayi bölgeleriyle ilgili adımlar atılması gerektiğini dile getiren Taçoy, mevcut yapının kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Kullanılan kaynak arttıkça fiyatın artması mantığını eleştiren Taçoy, üretimi ve arzı olan elektrik su gibi alanlarda fiyat politikasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Taçoy araştıran geliştiren bir yapıyla hareket etmenin önemini vurguladı.

“FAİZ ORANIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMALI”

Piyasadaki faiz oranıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Taçoy, faizin nasıl aşağı çekileceğinin tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Her ihale kaybedenin Rekabet Kurulu’na başvurduğunu anlatan Taçoy, bu yükün azaltılması için çalışma yürütülmesini istedi.

Sokak aydınlatmaları konusunda efektif bir yaklaşım sergilenmediğini kaydeden Taçoy, bu konuda çalışma yapılmasını rica etti.

MANAVOĞLU,SOKAK AYDINLATMALARI KONUSUNDA ADIM ATILMASINI İSTEDİ

Toplantı, HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun konuşmasıyla devam etti.

Taçoy’un ifade ettiği gibi sokak aydınlatmaları konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını anlatan Manavoğlu, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Üretimin teşviklendirilmesinin önemli olduğunu ancak birçok sektörde ithalatın yasaklanmasının kaçakçılığa neden olduğunu kaydetti.

Alayköy Sanayi Bölgesinde çok boş araziler bulunduğunu anlatan Manavoğlu, bölgenin idaresi meselesinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

ŞAHİNER: “ALIM GARANTİLİ BİR ANLAŞMA PAHALIYA PATLAR”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, elektrikte tamamen dışa bağımlı kalmanın kabul edilebilir olmadığını kaydederek, “Alım garantili bir anlaşma pahalıya patlar” dedi.

Cypruvex için dış pazar konusu üzerine eğilmek gerektiğini kaydeden Şahiner, Hal Yasası konusunda gerekli adımları atmak gerektiğini kaydetti.

Şahiner, Hal Yasası’nın gıda güvenliği açısından da önemli olduğunu belirtti.

CANDAN, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ YASALARININ DURUMUNU SORDU

CTP Milletvekili Armağan Candan da, AB Uyum Komitesi olarak geçen dönemde geçirdikleri Ürün Güvenliği ile Ölçü ve Ölçü Birimleri Yasalarının insan sağlığı ve ticaretin kolaylaştırılması adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Candan, ekonomi bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu yasaların uygulanmasının ve ilgili tüzüklerin ne aşamada olduğunu sordu.

GÜNDÜZ: “LİMANDAKİ KAÇAKÇILIK OLAYLARIYLA İLGİLİ ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Serbest Liman’da yaşanan “kaçakçılık olaylarıyla” ilgili atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.

ÇALUDA, CYPRUVEX’LE İLGİLİ İYİLEŞTİRİCİ ÇALIŞMA İSTEDİ

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Cypruvex’le ilgili eleştirilerde bulunarak bu konuda bölge halkının yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Yaşanan bu sıkıntılarla ilgili iyileştirici çalışmalar yapılmasını isteyen Çaluda, bakanın bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.

NAMİ: “ENERJİ PROJELERİYLE İLGİLİ İDEOLOJİK DEĞİL SOMUT ÇALIŞMALARLA ADIM ATILMALI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, ekonomiyi büyütmek, yatırımı geliştirip devletin denetleyici düzeyini arttırmanın ortak hedefler olduğunu söyleyerek, bunlar için kaliteyi arttırmak gerektiğini söyledi.

Enerjinin maliyetini düşürüp istikrarı sağlamanın önemine değinildiğini ifade eden Nami, bu alanda atılacak adımlar için sağlam çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

“FAİZLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN İLGİLİ MERCİLERLE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Nami, enerji projeleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda ideolojik değil somut çalışmalarla adım atılması gerektiğini kaydederek, faizleri düşürmek için de ilgili mercilerle çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Sanayi bölgelerinin kimsenin gurur duyacağı bir noktada olmadığını ifade eden Nami, “mevcut model çalışmıyor yeni bir model lazım, paydaşlarla karar verilecek” dedi.

Nami, nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu, bunların incelenerek ülkede uygulanması gerektiğini belirterek, küçük işletmelerin de büyümesini sağlamak gerektiğini söyledi.

Nami, çevreyi koruyarak bir büyümenin öncelikleri arasında olduğunu, herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir ülkeyi muhafaza etmenin yolunu bulmalarının önemine değindi.

“CYPRUVEX GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR”

Narenciyecilerle görüştüklerini, sorunun tekelciliğe doğru gidişat olduğunu, dolayısıyla bunun Maliye Bakanlığıyla ele alınmasını zorunlu kıldığını belirterek, Cypruvex’in görevini yerine getirmediğini kaydetti.

Nami, serbest limanla ilgili de mevcudun kabul edilebilir olmadığını ve konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, hükümet programında da konuyla ilgili yer alan hedefler üzerinde de çalışılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 91 milyon 742 bin 200 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.