Naldöven ve Çakmak, “Şiirlerde Yaşayanlar” tanıtımında anılacak

Filiz Naldöven ve Hakan Çakmak’ın “Şiirlerde Yaşayanlar” CD’sinin tanıtım gecesinde anılacağı bildirildi.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) Başkanı Tamer Öncül’ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Filiz Naldöven’in şiirlerinin de yer aldığı CD’nin tanıtımı, müzik eşliğinde 30 Haziran Salı akşamı saat 21.00’de Delfino Bar’da (Çetinkaya Kulübü yolu) gerçekleştirilecek.

Haziran ayında yaşama veda eden Hakan Çakmak (22 Haziran 2017) ve Filiz Naldöven’in (28 Haziran 2016) de anılacağı etkinliğe tüm sanatseverler katılıp; müzik sanatçılarının imzalayacağı CD’lerden alabilecek.

KSYB projelerinden biri olan “Şiirlerde Yaşayanlar” CD’si Güzelyurt Gelişim Besteleri ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla dinleyici ile buluşmuştu.

Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinliklerinden biri olan Kaya Çanca’nın evinde gerçekleştirilen (bu yıl salgın nedeniyle yapılamayan) “Yitirdiğimiz Şairleri Anıyoruz” şiir-müzik dinletilerinde bir fikir olarak ortaya çıkan CD, Ümit İnatçı’nın kapak tasarımı ve KSYB Başkanı Tamer Öncül’ün “sunuş” yazısıyla mart sonu Türkiye’de basılmış; salgın nedeniyle Kıbrıs’a mayıs ortalarında ulaşmıştı.

Güzelyurt Gelişim’in (Halil Akansel, İzlem Akansel, Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı ve Sibel Tozakı) son albüm çalışması olan CD’de, Fikret Demirağ, Filiz Naldöven, Kaya Çanca ve Pembe Marmara’nın şiirlerinden bestelenen 12 şarkı var.

Şairlerin kısa yaşam öyküsü ve şiirlerinin de yer aldığı bir kitapçıkla hazırlanan CD, tüm kitabevlerinden edinilebiliyor.