Naldöven şiirleri okunacak

25 Aralık Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte Cemay Onalt Müezzin, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, genç müzisyenler Bora Çapkın, Ali Zorlu, Saffet Soykal ve müzik eğitmeni Emine Sakarya eşlik edecek. Faize Özdemirciler ve Ayhan Korel’in konuk okuyucu olarak katkı koyacağı etkinlik, saat 19:00’da başlayacak ve halka açık ücretsiz olacak.

Hasan Onalt Sanayi Ltd. katkılarıyla düzenlenecek olan etkinlikte Filiz Naldöven’in kısa bir video konuşmasının da yer alacağı etkinlikte ayrıca Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin lise öğrencilerinin katılımına açtığı şiir yarışmasının sonuçları da açıklanacak ve ödül takdimleri de yapılacak.