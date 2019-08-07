Nalbantoğlu’nda patlama: 1 yaralı
Lefkoşa Devlet Hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Servisi'nde oksijen tüpü patladı. Bir görevli yaralandı.
A+A-
Lefkoşa Devlet Hastanesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Servisi'nde oksijen tüpü patladı. Patlamanın oksijen tüpünün regülatöründeki kaçaktan dolayı meydana geldiği öğrenildi.
Soğuk patlamayla birlikte bir görevli yaralandı. Yaralının el ve yüzünün muhtelif bölgelerinde 2. derece yanık olduğu belirtildi. Yaralının tedavisi göz ve yanık ünitesinde koordineli bir şekilde devam ediyor.
Bu haber toplam 1482 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler