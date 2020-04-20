Nalbantoğlu yeniden ‘taşınıyor’

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle, hastalar, sağlık çalışanları ve hastane ekipmanlarının bir kısmı Kolan Hastanesi’ne geçici olarak taşınmıştı.

Bugün ise, Kolan Hastanesi’ndeki ekipmanlar yeniden Nalbantoğlu’na taşınıyor.

‘Pandemi hastanesinde’ bazı servislerin açılması kararı alınmıştı.